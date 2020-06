Fikcyjne faktury na kilka milionów. CBA zatrzymało dwóch biznesmenów

Kolejne osoby podejrzane o obrót fikcyjnymi fakturami zatrzymali agenci CBA. To dwóch biznesmenów z Wielkopolski – poinformował w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik Biura Temistokles Brodowski. Z ustaleń śledczych wynika, że jeden z mężczyzn przyjął wystawione wcześniej rachunki VAT na kwotę około 6 mln zł, by ominąć płacenie podatku. W miejscach prowadzenia działalności i mieszkaniach trwają przeszukania.

Jak wyjaśnia nam Brodowski, przyjęte faktury zatrzymany biznesmen w części wykorzystał we własnej działalności, a pozostałe przekazał kilku innym podmiotom gospodarczym.



Zatrzymania dokonali funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Przeszukują także miejsca zamieszkania, rzekomego prowadzenia działalności gospodarczych i biura rachunkowe. Zabezpieczone zostaną środki majątkowe i dokumentacja, która posłuży jako dowód w prowadzonej sprawie.



Rzecznik CBA wskazuje nam, że nie są to pierwsze działania CBA w tej sprawie. – We wrześniu i grudniu 2019 roku agenci Biura zatrzymali siedem osób uczestniczących w opisanym procederze – przypomina.

Grupa, którą opisuje Brodowski, działała na terenie Wielkopolski w latach 2013-18. W tym samym okresie wystawiane były nierzetelne faktury z tytułu rzekomego obrotu częściami samochodowymi, na łączną kwotę 12 mln zł. Wyłudzony wówczas w tym procederze podatek VAT wynosił ponad 3,5 mln zł.Jeszcze w czwartek zatrzymanych dwóch biznesmenów ma usłyszeć zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.