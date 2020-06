Koronawirus w Warszawie i Mazowszu. Raport 4.06 – dokładnie połowa wyzdrowiała

W województwie mazowieckim odnotowano w ciągu ostatniej doby 28 nowych zakażeń koronawirusem – nieznacznie mniej niż jeszcze w środę. Łącznie liczba potwierdzonych przypadków wirusa SARS-CoV-2 na Mazowszu wzrosła do 3 688. Co ciekawe, dokładnie połowa tej liczby to osoby, które pokonały Covid-19. W ostatnich godzinach zmarło czworo pacjentów.

Minionej doby – jak wynika z danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – z Covid-19 wyleczyło się 14 osób.



Od początku epidemii koronawirusa na Mazowszu potwierdzono już 1 844 ozdrowieńców i 3 688 osób z pozytywnym wynikiem testów na obecność SARS-CoV-2. Oznacza to, że z nowego koronawirusa wyzdrowiało dokładnie 50 proc. chorych w regionie.



Potwierdzone zachorowania na Covid-19 z ostatniej doby raportowania to 20 osób obu płci wykazane w powiatach: grodziskim (1), ostrowskim (1), piaseczyńskim (2), płockim (1), pruszkowskim (1), radomskim (4), warszawskim (8), węgrowskim (2), wołomińskim (7), żyrardowskim (1).



Jak dotąd na Mazowszu zmarło 279 pacjentów, z czego w ostatnich godzinach liczba ta wzrosła o cztery. Z danych resortu zdrowia wynika, że trzy nowe ofiary Covid-19 to pacjenci hospitalizowani w Radomiu: mężczyźni w wieku 61 i 73 lat oraz 90-letnia kobieta. Z kolei w Warszawie zmarła zakażona 84-latka.

Minionej doby Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sumie o 292 nowych infekcjach w skali kraju (łącznie to już 24 687). Zmarło 1 115 osób, z czego 23 w ostatnich godzinach.

Na Mazowszu w izolacji domowej przebywa 431 osób. Z podejrzeniem zakażenia hospitalizowanych jest 551 pacjentów. 18 980 osób objęto kwarantanną, a 1 767 – nadzorem epidemiologicznym.