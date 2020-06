Wyjątkowe widowisko na niebie. Częściowe zaćmienie „truskawkowego Księżyca”

W najbliższy piątek na wieczornym niebie będzie można zobaczyć pełnię Truskawkowego Księżyca, nazywaną też Różanym albo Gorącym Księżycem. Przy wschodzie będzie też widoczne także jego półcieniowe zaćmienie.

Określenie „truskawkowy Księżyc” pochodzi z kultury Indian z Ameryki Północnej, którzy stosowali nazwy słowne dla pełni Księżyca w poszczególnych miesiącach. Czerwcowa pełnia uzyskała swoje miano dlatego, że to czas zbierania truskawek. Nazwę tę stosowały plemiona Algonkinów. Znane są także inne nazwy na czerwcową pełnie: Różany Księżyc albo Gorący Księżyc.



Pełnia Księżyca nastąpi 5 czerwca o godz. 21.12. Nieco wcześniej (w środę 3 czerwca) Księżyc mijał punkt swojej orbity położony najbliżej Ziemi (tzw. perygeum). Gdy mamy zbieżność tego momentu z pełnią, mówi się potocznie o superpełni Księżyca, albo Superksiężycu. Wówczas Księżyc jest na niebie nieco większy i jaśniejszy niż normalnie.



Jednocześnie 5 czerwca będzie okazja, by zobaczyć półcieniowe zaćmienie Księżyca. Będzie ono widoczne prawie w całej Afryce, we wschodniej Europie, w Azji i Australii. Będzie je można także śledzić w Polsce, przy wschodzie Księżyca.

źródło: pap

Obliczenia astronomiczne wskazują moment początku zaćmienia na godz. 19.46 polskiego czasu. W naszym kraju Księżyc wzejdzie około godz. 20.54. Faza maksymalna zaćmienia nastąpi o 21.25, a koniec o 23.04. Faza maksymalna wyniesie około 0,57 (taka część tarczy Księżyca znajdzie się w półcieniu Ziemi).