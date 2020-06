Wzrost zachorowań na koronawirusa u naszych zachodnich sąsiadów

Liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na koronawirusa zwiększyła się w Niemczech w ciągu ubiegłej doby o 394 – poinformował Instytut Roberta Kocha (RKI). 30 osób zmarło.

Instytut podał, że po uwzględnieniu najnowszych danych łączna liczba zgonów na Covid-19 wzrosła do 8581 a zachorowań do 182 764.



Na przełomie marca i kwietnia w ciągu doby umierało w Niemczech od ponad 100 do ponad 300 osób z rozpoznanym Covid-19.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej zakażeń wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii-Północnej Westfalii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

