Do Wenecji wrócili turyści – i kłopoty z nimi

Do Wenecji po trzech miesiącach przerwy z powodu pandemii wrócili turyści kłopoty z nimi, co zawsze. W środę, gdy we Włoszech przywrócono ruch turystyczny wraz z otwarciem regionów i kraju, przyłapano dwóch turystów na skokach do Canal Grande.

Sezon turystyczny został zainaugurowany kolejnym notowanym w ostatnich latach chuligańskim zachowaniem, które surowo zwalczają władze miasta.



Dwóch cudzoziemców w kąpielówkach, według mediów prawdopodobnie Niemców, skoczyło do wody w rejonie mostu Rialto i pływało pod nim. Następnie wyszli z wody wyraźnie z siebie zadowoleni. Ich wyczyn obserwowali krewni, a zarejestrowali go wenecjanie. Jedna z mieszkanek próbowała zwrócić im uwagę po niemiecku, ale odpowiedzieli jej niegrzecznie.



Pływaków dostrzegł patrol żołnierzy pilnujących miasto. Kazali im się ubrać, a potem ich spisali.

źródło: pap

Lokalne weneckie media podały, że turyści otrzymali surowe grzywny, które zazwyczaj w takich, często powtarzających się przypadkach, wynoszą ponad 400 euro. Ponadto ukarani zostali zakazem wstępu do miasta, wprowadzonym tam na wzór zakazu stadionowego.