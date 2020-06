Zamieszki w USA. Obama mówi o „okazji na przebudzenie ludzi”

Barack Obama zabrał głos ws. protestów po śmierci Afroamerykanina George'a Floyda. Były prezydent USA powiedział, że obecna sytuacja to „okazja na przebudzenie ludzi”.

– Wszyscy odczuwamy ból i niepewność, jednak niektórzy odczuwają to teraz o wiele bardziej. To ból, który odczuwa rodzina George'a – podkreślił Obama.



Były prezydent USA zaapelował przede wszystkim do młodych rodaków.



– To, co stało się przez ostatnie tygodnie, zmieniło życie nas wszystkich. Te zamieszki, choć straszne i tragiczne w skutkach, to wielka szansa dla nas – zaznaczył.



– To szansa na przebudzenie i współpracę nas wszystkich w dążeniu do stworzenia możliwości wspólnego życia. Mówię teraz bezpośrednio do młodych, kolorowych mężczyzn i kobiet w USA. Chcę, byście wiedzieli, że macie znaczenie. Chcę, byście wiedzieli, że wasze życie ma znaczenie, a marzenia się liczą – powiedział Obama.

źródło: ABCNews, wp.pl

Jeszcze pięć lat temu, w 2015 roku, Barack Obama ostro skrytykował uczestników zamieszek w Baltimore. Mówił wtedy, że przemoc nie ma nic wspólnego ze słusznymi pytaniami o metody stosowane przez policję wobec czarnoskórej społeczności.Podkreślał wówczas, że rodzina Freddiego Graya, który zmarł po aresztowaniu przez policję, ma pełne prawo domagać się odpowiedzi na pytania o okoliczności jego śmierci.