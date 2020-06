Senator Bury: W moje usta są wkładane słowa, że zwalniałem policjantów

W moje usta są wkładane słowa, że zwalniałem policjantów, ja takich słów nigdy nie użyłem – mówił w Senacie senator Jacek Bury o wydarzeniach podczas demonstracji 16 maja. Jak dodał, na filmach wyraźnie słychać, że mówią to inne osoby. Wiceminister MSWiA Maciej Wąsik stwierdził, że prokuratura sprawdzi, kto wypowiedział te słowa.

16 maja na placu Zamkowym w Warszawie zgromadzili się przedsiębiorcy, którzy protestowali w związku z ich pogarszającą się sytuacją wynikającą z epidemii. Policja podkreślała, że zgromadzenie jest nielegalne. Uczestnicy nie stosowali się do wezwania o rozejście się, funkcjonariusze otoczyli protestujących kordonem i zaczęli ich legitymować. Demonstranci byli prewencyjnie zatrzymywani.



W środę w Senacie wiceszef MSWiA Maciej Wąsik przedstawił informację na temat zatrzymań dokonywanych przez policję podczas demonstracji w Warszawie 16 maja, w tym zatrzymania senatora Jacka Burego.



Po wysłuchaniu informacji MSWiA wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (KO) zapytał wiceministra, czy policja użyła siły wobec senatora Burego. Senatorowie obejrzeli także krótkie filmy z interwencji policji podczas demonstracji na placu Zamkowym z 16 maja.



Borusewicz zaznaczył, że oglądał także film, na którym według słów wicemarszałka dokładnie widać, jak senator Bury pokazuje z legitymację, ale zostają mu „fachowo podcięte” nogi, a następnie wpada do samochodu policyjnego.

źródło: pap

– Wydaje się, że rzeczywiście jeden z policjantów jedną ręką użył siły wobec senatora, nie wiedząc, że jest senatorem – przyznał wiceminister. – Niemniej jednak, chciałbym się zapytać, co robił tam senator – pytał Wąsik. – Senator uniemożliwiał policjantom podejmowanie czynności, do których byli zobowiązani – powiedział.Wiceszef MSWiA zapewnił także, że wszystkie materiały filmowe, w tym te pokazywane w środę w Senacie, zostały przekazane do prokuratury, która oceni, czy doszło do złamania prawa.