Zarzuty pomocy przy morderstwie Floyda dla trzech policjantów

Wydano nakazy aresztowania trzech policjantów obecnych przy zatrzymaniu George'a Floyda – poinformował prokurator generalny Minnesoty Keith Ellison. Postawiono im zarzuty pomocy oraz nakłaniania do morderstwa.

Aresztowania trzech policjantów obecnych przy brutalnym zatrzymaniu Floyda domagała się rodzina zmarłego.



Do tej pory zarzuty postawiono jedynie policjantowi, który przyduszał kolanem Floyda i nie reagował na jego słowa, że nie może oddychać. Mężczyzna został aresztowany; oskarżono go o morderstwo.



Czterej policjanci obecni przy zatrzymaniu zmarłego zostali zwolnieni z pracy.



Gubernator Minnesoty Tim Walz we wtorek wszczął śledztwo mające wykazać czy w przeszłości w policji w Minneapolis dochodziło do dyskryminacji ze względu na rasę.



W USA trwają protesty, których zarzewiem stało się zabójstwo przez policję w Minneapolis pod koniec maja Afroamerykanina George'a Floyda.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Demonstracje w większości są pokojowe. Po zmroku przeradzały się w niektórych miejscach w rozruchy, podczas których zdarzały się przypadki plądrowania sklepów i niszczenia mienia.Dla wielu obywateli USA zabicie Floyda tonieodosobniony incydent, ale przykład systemowego przyzwolenia na przesadną agresję policji, szczególnie wobec osób czarnoskórych.