Dodatkowe 39 mln zł dla stomatologii w związku z COVID-19

Planowane zmiany w niektórych stawkach stomatologicznych w czasie trwania epidemii to dodatkowe 39 mln zł. Gabinety będą mogły wykorzystać te środki na pokrycie dodatkowych działań oraz zakup niezbędnych środków, by utrzymać zaostrzone zasady sanitarne – wynika z projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dot. leczenia stomatologicznego.

„Koszt zmian wprowadzonych w przypadku świadczeń endodoncji (leczenia kanałowego) wyniesie około 29 mln zł w okresie pół roku. W przypadku współczynników, wprowadzonych podczas trwania epidemii, dodatkowy skutek od lipca do września wyniesie ok. 10 mln. Razem skutek finansowy wprowadzonych zmian wyniesie ok. 39 mln” – ocenił Narodowy Fundusz Zdrowia.



Jak zaznaczył fundusz dalej zmiany proponowane w zarządzeniu mają zwiększyć dostępność do świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego udzielanych w ramach zawartych umów podczas trwania epidemii COVID-19.



„Planowany wzrost kosztów świadczeń w związku z wprowadzeniem w czasie trwania epidemii współczynników korygujących wycenę świadczeń stomatologicznych (świadczenia ogólnostomatologiczne dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, jak również stomatologiczna doraźna pomoc); przyczyni się do pokrycia kosztów dodatkowych działań antyseptycznych i aseptycznych, ułatwi zakup koniecznych środków, aby umożliwić stosowanie zaostrzonych rygorów sanitarnych” – napisał fundusz w uzasadnieniu.



Dodał też, że na wniosek konsultantów krajowych w szczególności w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji oraz stomatologii dziecięcej, a także Naczelnej Rady Lekarskiej zmieniono wycenę świadczeń w endodoncji.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Fundusz zaznaczył, że uwagi do projektu można przedstawiać do 9 czerwca br.