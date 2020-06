Prawie 30 tys. zgonów we Francji. Zmniejsza się liczba ciężkich przypadków

We Francji minionej doby zarejestrowano 81 zgonów osób zakażonych koronawirusem. W sumie od początku epidemii we Francji zmarło 29 tys. osób.

Zmniejsza się liczba ciężkich przypadków. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa nieco ponad 1,2 tys.pacjentów. Ponad 18,5 tys. zgonów zarejestrowano w szpitalach, 10,3 tys. zmarłych to pensjonariusze domów seniora.



W dalszym ciągu w placówkach medycznych przebywa 13,5 tys. zakażonych osób. W ciągu doby przyjęto 250nowych pacjentów.



Według francuskich mediów Francja wraz z Niemcami, Włochami i Holandią utworzyły grupę partnerską, która postawiła sobie za zadanie wspólnej produkcji szczepionki przeciwko koronawirusowi, w chwili, gdy tylko wyjdzie ona z fazy prób laboratoryjnych i klinicznych i będzie mogła znaleźć się na rynku.

źródło: IAR

Państwom, które do przystąpiły do porozumienia w tej sprawie, chodzi o to, by taka szczepionka była produkowana w Europie.