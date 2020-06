Ambasada USA w Atenach obrzucona koktajlami Mołotowa [WIDEO]

Podczas demonstracji solidarności z George'em Floydem w Atenach obrzucono koktajlami Mołotowa ambasadę Stanów Zjednoczonych – informuje agencja Reutera. Strzegący budynku policjanci odpowiedzieli gazem łzawiącym.

Liczba osób, które wzięły w środę udział w demonstracji w stolicy Grecji jest szacowana na 3 tys.

Breaking: A molotov cocktail has been thrown at the US embassy in Athens, Greece. Protests against the killing of George Floyd are ongoing in the area. pic.twitter.com/XIGOuJCepQ