„Rocky” we wspomnieniach Sylvestra Stallone

Sylvester Stallone został narratorem w filmie dokumentalnym w „40 Years of Rocky: The Birth of Classic”. W dokumencie zobaczymy archiwalne nagrania z planu „Rocky”. Premiera została zaplanowana na 7 czerwca.

„40 Years of Rocky: The Birth of Classic” wyreżyserowany został przez Derecka Wayne'a Johnsona. Wykorzystane zostały w nim archiwalne nagrania z planów „Rocky'ego”. W większości zostały one nakręcone przez kierownika produkcji Lloyda Kaufmana. Narratorem został sam Sylvester Stallone, który opowie o wydarzeniach z planu i szczegółach całego procesu decyzyjnego. Co więcej będzie można zobaczyć, jak wyglądy przygotowania z choreografii walk czy testy makijażu.



Pierwsza część serii wyreżyserowana przez Johna G. Avildsena zarobiła 225 milionów dolarów. Dodatkowo „Rocky” w 1977 roku zdobył trzy Oscary, w tym jeden za najlepszy film oraz Złoty Glob za najlepszy dramat.





