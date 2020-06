Koronawirus. Andrzej Duda bierze udział w debacie z ekspertami z USA

Prezydent Andrzej Duda bierze udział w środę w międzynarodowej wideokonferencji Rady Atlantyckiej, poświęconej zarządzaniu skutkami pandemii koronawirusa – poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Wcześniej wyjaśnił, że rozmowy będą koncentrowały się wokół propozycji zawartych w liście, jaki pod koniec kwietnia Andrzej Duda skierował do przywódców państw UE, a także państw Partnerstwa Wschodniego, Bałkanów Zachodnich i krajów stowarzyszonych z UE.

List Dudy zawierał pięciopunktowy plan dot. współpracy międzynarodowej po pokonaniu pandemii koronawirusa. Pierwszy punkt planu dla Europy dotyczył „podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego Europy poprzez wspólne działania państw”.



Prezydent wskazał m.in. na potrzebę stworzenia europejskiego mechanizmu zabezpieczania sprzętu medycznego potrzebnego do ratowania życia. Drugi punkt planu dotyczył kwestii rozwoju gospodarczego i nadania nowego impulsu rozwojowego poprzez duże inwestycje publiczne i odbudowę zdolności produkcyjnych Europy.



Trzeci punkt planu prezydenta odnosił się do kwestii przestrzegania prawa międzynarodowego jako gwarancji pokojowych relacji miedzy państwami i stabilizacji na świecie.

