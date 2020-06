Związkowcy protestują przeciw kolejnym zwolnieniom w Volkswagen Poznań

Kilkudziesięciu związkowców Solidarności Volkswagen Poznań zgromadziło się przed siedzibą zarządu, aby domagać się utrzymania miejsc pracy. Firma zapowiedziała, że do końca 2021 roku pracę zakończy 450 osób. Między związkowcami, a zarządem trwają negocjacje.

Władze poznańskiego Volkswagena zapowiedziały kolejną redukcję w zakładzie. Jak tłumaczono, poprzednie zwolnienia miały związek z automatyzacją produkcji. Do końca roku łącznie pracę ma stracić 750 osób – przypomniał „Głos Wielkopolski”. Związkowcy „Solidarności” sprzeciwiają się nieprzedłużaniu wygasających umów i kolejnym zwolnieniom.



– My mamy dwa główne postulaty. Pierwszy najważniejszy to jest utrzymanie jak największej liczby pracowników. Mówimy tutaj o dziesięciotysięcznej załodze przez kolejne lata – powiedział dla Radia Poznań Piotr Olbryś przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” Volkswagen Poznań.



Olbryś poinformował, że drugi postulat dotyczy płacy. – Negocjacje płacowe, które miały być zaplanowane na pierwszą połowę tego roku możemy przełożyć na drugą połowę roku. Natomiast chcemy mieć gwarancję, że zostaną utrzymane standardy Volkswagena; premie, które mieliśmy wypracowane przez lata – zaznaczył. Związkowcy oczekują też rewaloryzacji pensji z początkiem następnego roku.



Zarząd firmy tłumaczy, że redukcja załogi związana jest z kryzysem wywołanym przez epidemię koronawirusa oraz zmniejszeniem popytu na samochody w Europie i na świecie.

– Nasza spółka Volkswagen Poznań jest w tej chwili w trakcie negocjacji ze stroną społeczną – związkiem zawodowym „Solidarność”. Rozmowy dotyczą kilku obszarów m.in. czasu pracy, personelu, planów produkcyjnych, a także wynagrodzeń – przekazała poznańskiej rozgłośni radiowej Patrycja Kasprzyk, rzeczniczka Volkswagen Poznań.



– Zgodnie z przyjętą przez nas zasadą nie komentujemy przebiegu tych rozmów przed ich zakończeniem – oznajmiła rzeczniczka.



W ramach środowego protestu związkowcy przebrali się za postaci serialu sensacyjnego „Dom z papieru”, w którym prowadzone są negocjacje między policją, a przestępcami napadającymi na mennicę. Protestujący założyli maski Dalego i czerwone kombinezony robocze. Ponadto, przy akompaniamencie instrumentów zagrali pieśń włoskich partyzantów antyfaszystowskich pt.: „Bella Ciao”.



W czwartek ma się odbyć druga tura negocjacji między zarządem, a związkowcami „Solidarności”.





