Nowy Jork: Rabusie splądrowali sklep i odjechali luksusowym autem [WIDEO]

Kamery monitoringu zarejestrowały rabusiów, którzy splądrowali jeden ze sklepów detalicznych na Manhattanie, po czym odjechali dwoma SUV-ami. Nagranie ze zdarzenia opublikował w mediach społecznościowych fotoreporter i producent stacji NBC Keith Feldman. Jak twierdzi część internautów, jedno z aut to Rolls-Royce o wartości kilkuset tysięcy dolarów.

Na filmie widać grupę mężczyzn, którzy wybiegają ze zrabowanym towarem, po czym wsiadają do dwóch samochodów zaparkowanych w pobliżu. Do zdarzenia doszło ok. godz. 23 na Manhattanie.



Jeden z użytkowników Twittera stwierdził, że jedno z aut, którym uciekli rabusie to Rolls Royce o wartości ok. 500 tys. dol. Inny zidentyfikował je jak o Rolls-Royce Cullinan, którego cena zaczyna się w okolicach 300 tys. dol.

