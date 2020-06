Bosak dostrzega u Trzaskowskiego kompleksy. Chodzi o krytykę CPK [WIDEO]

Kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak nie podziela zdania kandydata PO Rafała Trzaskowskiego, który chce zawiesić budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego i przekop Mierzei Wiślanej. Prezydent Warszawy już dwa lata temu mówił, że nowe lotnisko jest niepotrzebne, bo niedługo będzie gotowy port w Berlinie. – Rafał Trzaskowski jest kandydatem zdecydowanie zbyt mocno zapatrzonym w Europę Zachodnią i kiedy mówił o lotnisku w Berlinie, to chyba wyszły z niego po prostu kompleksy – powiedział nam Bosak.

– Chciałbym się zdecydowanie zdystansować od tych zapowiedzi Rafała Trzaskowskiego, że będzie blokował duże, państwowe inwestycje. Polska potrzebuje dużych państwowych inwestycji, potrzebuje wizji, potrzebuje prawdziwej i odważnej wizji przyszłości. Będąc w ostatni weekend w Trójmieście podkreślałem nawet, że przekop Mierzei Wiślanej z perspektywy całego państwa to nie jest duży projekt. To jest projekt rzędu kilku węzłów autostradowych. CPK to jest duży projekt idący w dziesiątki miliardów złotych – stwierdził Bosak.



– Szacuje, że realizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego w Polsce stworzy około 150 tysięcy miejsc pracy. Bezpośrednio przy samym porcie około 40 tysięcy i 110 tysięcy we wszystkich przedsięwzięciach, jakie będą wokół niego. To jest 1800 km nowych linii kolejowych, 400 km nowych dróg. To będzie około 45 mln pasażerów rocznie, którzy będą przybywali do Polski w związku z funkcjonowaniem tego portu w wersji podstawowej, a w wersji rozwojowej może nawet 70 milionów ludzi rocznie – mówił dziś prezydent Andrzej Duda.



Mimo twardych liczb Trzaskowski znów mówił o zawieszeniu na kilka lat inwestycji. – To nie są inwestycje, które są priorytetem w momencie wychodzenia z epidemii. Najważniejsze są te inwestycje, które są blisko ludzi. Te, które realizuje samorząd lub rząd, ale te odpowiadające na najważniejsze potrzeby ludzi. Dzisiaj rząd płaci dziesiątki tysięcy kilku osobom, które pilnują pustej łąki – argumentował.

Już dwa lata temu w TOK FM sugerował, że wystarczy nam warszawskie lotnisko Okęcie, a budowa nowego, znacznie większego w środku Polski jest niepotrzebna. – Ja uważam, że to jest gigantomania przy tym, że będziemy mieli w ciągu dwóch lat lotnisko w Berlinie – stwierdził.



– Pan Rafał Trzaskowski uważa, że nie warto budować Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z liniami kolejowymi. Nie warto przełamywać tych zaszłości, opóźnień w rozwoju. Przy okazji wskazuje na port w Berlinie. Port w Berlinie nie jest portem dla Polski, jest portem dla Niemiec, który ma służyć gospodarce niemieckiej. Tak jak metro w Berlinie przecież nie rozładuje ruchu pasażerskiego w Warszawie. My Polacy i Polska potrzebują nowych, wielkich programów rozwojowych, o których rząd rozmawia z panem prezydentem. Pan prezydent wytycza kierunki rozwoju – mówił premier Mateusz Morawiecki.