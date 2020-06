CPK: Przygotowania do budowy połączeń kolejowych. Wiemy, na jakich szlakach

Już w 2020 r. ruszą prace przygotowawcze do budowy pięciu nowych szlaków kolejowych o łącznej długości 563 km, realizowanych w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zgodnie z harmonogramem przed końcem 2023 r. powinny się zacząć pierwsze prace ziemne i budowlane.

W pierwszej kolejności będą przygotowywane następujące szlaki:



Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Wrocław– Wałbrzych granica z Czechami

Ostrołęka – Łomża

Trawniki – Krasnystaw – Zamość

Łętownia – Rzeszów

Chybie – Jastrzębie Zdrój – Godów – granica z Czechami.





W najbliższych miesiącach spółka przedstawi dla tych szlaków rozwiązania techniczne, np. przeprowadzenia linii przez wytypowane obszary na estakadach lub w tunelach. Również w 2020 r. mają rozpocząć się pierwsze inwentaryzacje przyrodnicze, które będą stanowiły podstawę do wdrożenia procedury oddziaływania inwestycji na środowisko.

– Niektóre duże miasta, takie jak Jastrzębie-Zdrój i Łomża są dziś pozbawione połączeń kolejowych. Inwestycje kolejowe CPK, które zakładają walkę z wykluczeniem transportowym, są niepowtarzalną szansą na to, żeby przywrócić wreszcie kolej do wielu regionów w Polsce – powiedział Piotr Malepszak, członek zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych.



Jak przypomina spółka CPK, komponent kolejowy obejmuje w sumie 12 tras, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Kolej dużych prędkości zagwarantuje dojazd do Warszawy i CPK z większości obszaru Polski w czasie do 2,5 godz. W przypadku nowych szlaków łącznie chodzi o 30 zadań inwestycyjnych i budowę 1789 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.



Budowa i eksploatacja Portu Solidarność to potężny impuls dla gospodarki, rynku pracy i wzrostu gospodarczego.



Koncepcja przygotowania i budowy Portu przewiduje, że dzięki CPK powstanie łącznie prawie 150 tys. miejsc pracy, w tym ok. 40 tys. związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem węzła przesiadkowego a kolejne 110 tys. w ramach sektorów gospodarki powiązanych z portem, np. w branży logistycznej, turystycznej, hotelowej, deweloperskiej, w handlu i usługach – chodzi o setki firm.

źródło: CPK

Spółka CPK zwraca uwagę, że branża lotniskowa w wielu miejscach świata jest dużym bodźcem dla rynku pracy. Np. podczas budowy nowego terminalu na lotnisku Changi w Singapurze w szczytowym momencie zatrudnionych będzie, według szacunków inwestora, ok. 20 tys. osób.Z kolei uruchomienie lotniska Barajas w Madrycie spowodowało stworzenie aż 300 tys. miejsc pracy (bezpośrednio i w branżach powiązanych), zaś Port Lotniczy de Gaulle’a w Paryżu na tej samej zasadzie przyczynił się do utworzenia prawie 200 tys. miejsc pracy.