Ośmiolatka zamęczona na śmierć przez pracodawców. Miała wypuścić ich papugi

Śmierć ośmioletniej opiekunki do dziecka, która miała zostać pobita przez zatrudniającą ją parę za uwolnienie czterech papug, wywołała oburzenie w Pakistanie – poinformowała agencja EFE.

Policja podała, że oskarżona para z miasta Rawalpindi została aresztowana. – Torturowali dziewczynkę, a ślady tortur były widoczne na różnych częściach jej ciała, w tym na twarzy, udach i brzuchu – powiedział EFE policjant Mukhtar Ahmad.



Sprawa wyszła na jaw w niedzielę, kiedy pracodawcy ośmiolatki przynieśli ją do szpitala. Dziecko zmarło w poniedziałek rano.



Para miała torturować dziewczynkę, ponieważ przypadkiem wypuściła ona z klatki cztery papugi, które kosztowały 64 tys. rupii (ok. 1,5 tys. zł). – Wszystkie papugi odleciały, ale trzy zostały później schwytane – powiedział Ahmad.



Ośmiolatka pracowała jako opiekunka od czterech miesięcy. Zajmowała się małym dzieckiem w zamian za edukację, jedzenie, ubrania i niewielką pensję. Jak podała policja, do pracy przyprowadził ją jej wujek.

Viz case of domestic child maid Zohra abused & killed - MOHR is in touch with police. Our lawyer is following case.Husband & wife on 4 day remand. Mohr proposed amend to add domestic labour as hazardous occupation in Schedule 1 of Employment of Children Act1991 @RabiyaJaveri