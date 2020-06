Minister nauki o nauczaniu zdalnym: Uczelnie zdały egzamin

Koronawirus wymusił gwałtowne przyspieszenie rozwoju edukacji zdalnej; uczelnie zdały ten egzamin – ocenił podczas konferencji Impact re:action minister nauki Wojciech Murdzek. Zapowiedział też „utrwalanie” wykorzystania nowoczesnych technologii.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek wziął w środę udział w dyskusji „Transformacja edukacji. Nauka ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej!”, która odbyła się w ramach konferencji Impact re:action.



Szef resortu nauki mówił, że procesy wykorzystywania na uczelniach zdalnej edukacji zaczęły się już wcześniej, ale dopiero epidemia wymusiła gwałtowne przyspieszenie i umasowienie tych procesów. – Uczelnie zdały egzamin – ocenił minister.



Jego zdaniem w procesie sprawdziły się zarówno poszczególne osoby, które „musiały przestawić swój sposób pracy”, jak i autonomia uczelni. – Były różne metody dochodzenia (do prowadzenia zajęć w systemie edukacji zdalnej - przyp. red.), ale fakt był taki, że podołaliśmy wspólnie wyzwaniu – powiedział.



Podkreślił, że rolą ministerstwa w procesie było modyfikowanie ram prawnych, które blokowały szybkie przechodzenie na nauczanie zdalne.

Minister mówiąc o wykorzystaniu nowych technologii w nauce i szkolnictwie wyższym, podał przykład platformy Navoica do nauczania zdalnego – tzw. kursów MOOC. Na razie jest tam kilkanaście kursów, opracowanych dzięki współpracy uczelni, biznesu i organizacji pozarządowych. Kursów tych będzie najprawdopodobniej powyżej dwustu – zapowiedział.



Wspomniał też o innych rozwiązaniach, jak np. cyfrowa wersja legitymacji studenckich czy technologia blockchain dla dyplomów uczelnianych. – Będziemy starali się utrwalać te zjawiska, by z nowoczesnych technologii korzystać – powiedział.



Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński, który również brał udział w dyskusji, powiedział: „Kryzys wysyła na tyle mocne impulsy zachęcające do zmian naszych codziennych nawyków, że wynosimy z niego bardzo dużo korzyści. Uczelnie się zmieniły i dalej będą się zmieniać. Przejście na dydaktykę online to jednak pierwszy krok. Sztuką jest uprawiać naukę wirtualnie, w sieci”.



Podsumował, że w czasie epidemii „nauka się dzieje online i korzystają z tego wszyscy na świecie”. Dardziński wyraził nadzieję, że kiedy epidemia się skończy – to doświadczenia zdobyte w jej trakcie z pracą zdalną usprawnią nawiązywanie współpracy między różnorodnymi podmiotami, korzystanie z wyników badań czy wiedzy naukowców.



Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki z kolei zwrócił uwagę, że cyfryzacja i przejście uczelni na pracę zdalną oznacza często większą dostępność do wiedzy dla osób z niepełnosprawnościami.