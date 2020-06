Wszedł przez spłuczkę do łazienki. Przeraził właściciela mieszkania

Pyton królewski pojawił się w spłuczce w łazience jednego z mieszkań we Wrocławiu. Specjaliści, aby go odłowić, potrzebowali ponad sześciu godzin. Właściciel gada jeszcze się nie znalazł; zwierzę przebywa w schronisku.

Mieszkaniec bloku przy ul. Białowieskiej 36, myjąc się o 8:00 rano w środę zauważył węża w spłuczce. Wystraszony powiadomił o sytuacji straż pożarną. Po przyjedźcie fachowców wąż zdążył uciec rurami.



Ukrył się tam na tyle skutecznie, że 6-godzinna akcja odławiania go zakończyła się niepowodzeniem. Pyton zapadł w letarg i trzeba było rozkuć ściany, aby go wyciągnąć.



Po godzinie 14:00 gad trafił do wrocławskiego schroniska. Jeśli nikt się po niego nie zgłosi, to zostanie rozpoczęta procedura poszukiwania nowego opiekuna.

źródło: gazetawroclawska.pl, facebook

– Wąż nie jest na szczęście niebezpieczny dla mieszkańców. To metrowej długości pyton królewski. Nie jest jadowity. Ta sytuacja bardziej zagraża jemu samemu. Jeśli gdzieś zniknie, to może umrzeć z głodu – przekazała Lidia Salata z wrocławskiego schroniska.