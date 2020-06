Jeszcze w tym tygodniu deszcz, grad i burze z porywistym wiatrem

W czerwcu witamy meteorologiczne lato. Jednak w drugiej połowie tygodnia zapowiada się deszczowa aura, a miejscami wystąpią nawet burze. Będzie jeszcze chłodniej.

W czwartek na północnym wschodzie, południu i na zachodzie przelotne opady deszczu, lokalnie burze i miejscami możliwe opady gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Na termometrach od 18 stopni w Gdańsku do 23 we Wrocławiu. W czasie burz wiatr może wiać w porywach do 65 km/h.



W piątek na wschodzie i południu wystąpią przelotne opady deszczu, burze czy opady gradu. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz może wynieść 20 mm. Najchłodniej nad morzem, termometry wskażą 14 stopni, od 15 do 18 na zachodzie, a najcieplej będzie na wschodzie 23 stopnie. W czasie burz wiatr powieje w porywach do 110 km/h.

