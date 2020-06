Czesko-słowacka granica nie do końca otwarta. Nie wszyscy przejadą

Czescy przewoźnicy kolejowi i autobusowi poinformowali, że mimo otwarcia o północy ze środy na czwartek granicy ze Słowacją, nie będą mogli wjechać do sąsiedniego kraju. Powodem jest wydany na początku pandemii przez słowackie ministerstwo transportu zakaz realizacji regularnych połączeń transgranicznych.

– Chętnie byśmy wyjechali jak najwcześniej, ale to niemożliwe. Jeszcze dziś o to pytaliśmy. Zakaz nadal obowiązuje – poinformował rzecznik realizującej połączenia kolejowe i autobusowe spółki RegioJet, Aleš Ondrůj.



– Jesteśmy gotowi do wznowienia połączeń kolejowych między Pragą a Koszycami. Czekamy na potwierdzenie ze strony słowackich urzędów możliwości realizacji kolejowego transportu zbiorowego – wyjaśnił jego kolega z konkurencyjnego LeoExpressu.



Pierwotnie granica czeskosłowacka miała zostać otwarta 15 czerwca, ale podczas środowej wizyty premiera Słowacji Igora Matoviča w Pradze szefowie obu rządów poinformowali, że nastąpi to już o północy z 3 na 4 czerwca.



Ministerstwo transportu w Bratysławie wyjaśniło, że sformułowało propozycje wznowienia niektórych połączeń, jednak do tej pory słowacki centralny sztab kryzysowy nie wydał na to zgody. – Przedłożymy te propozycje jeszcze raz.

źródło: zdopravy.cz

Jedna z propozycji to zakaz postojów handlowych w rejonie Karwiny na Zaolziu, gdzie występuje lokalne ognisko epidemii. Przez Śląsk Cieszyński, m.in. przez Karwinę przebiega główna magistrala kolejowa z Ostrawy i Pragi do KoszycW praktyce zakaz realizacji regularnych połączeń oznacza, że od północy obywatele Czech i Słowacji będą mogli podróżować między tymi krajami dowolnym sposobem z wyjątkiem korzystania ze środków transportu zbiorowego.