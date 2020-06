Rzecznik sztabu Dudy: Konkurencja może mieć górę pieniędzy, ale nie ma tego co my

Pójdziemy w tych wyborach po zwycięstwo. Nasza konkurencja może mieć najlepsze pomysły, może mieć górę pieniędzy, ale nie ma tego, co mamy my. My mamy po prostu najlepszego kandydata – powiedział w środę rzecznik sztabu Andrzeja Dudy Adam Bielan.

– Pan prezydent Andrzej Duda przez najbliższe tygodnie będzie kontynuować to, co robił przez ostatnie 5 lat – rozmowę z Polakami, objazd po kraju – powiedział rzecznik sztabu. Przypomniał, że Andrzej Duda jako jedyny prezydent w historii objechał wszystkie 380 powiatów w Polsce.



– My sztabowcy pana prezydenta będziemy bardzo ciężko pracować, po to, żeby pan prezydent uzyskał reelekcję. (…) Liczmy także na wysiłek wszystkich wolontariuszy, sympatyków pana Andrzeja Dudy w całej Polsce – podkreślił Bielan.



– Wracamy na szlak kampanijny, w czwartek odmrażamy sztaby okręgowe, powiatowe i gminne – mówił z kolei pełnomocnik wyborczy komitetu Andrzeja Dudy, poseł PiS Krzysztof Sobolewski. Jak poinformował, w czwartek komitet zawiadomi PKW o uczestnictwie w wyborach.

#wieszwiecej Polub nas