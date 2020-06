Oświadczenie majątkowe Trzaskowskiego jest wadliwe? Ratusz ustala szczegóły

Media poinformowały, że złożone przez Rafała Trzaskowskiego oświadczenie majątkowe jest wadliwe i może to skutkować nawet utratą urzędu. – Sprawę należy wyjaśnić – mówi portalowi tvp.info warszawski radny PiS Marek Borkowski. Z kolei przedstawiciele ratusza informują nas, że dokument był składany u wojewody, a ten nie miał uwag.

Rafał Trzaskowski ogłosił w ubiegłym tygodniu, że opublikował swoje oświadczenie majątkowe. - Wraz z żoną składam oświadczenie majątkowe, w którym pokazuję cały swój majątek - powiedział.



Teraz portal życiestolicy.com.pl donosi, że Rafał Trzaskowski złożył oświadczenie majątkowe na wadliwym formularzu. Wzór oświadczenia majątkowego, które dotyczy prezydenta miasta ma 10 punktów, podczas gdy dokument złożony przez Trzaskowskiego ma punktów 11.



Portal podkreśla, że fakt iż Trzaskowski nie przestrzegał zaleconego wzoru jest niezwykle ważny, gdyż urzędnik musi działać w granicach prawa. Dlatego należy stwierdzić - przekonują dziennikarze portalu - że prezydent Warszawy de facto złożył wadliwe oświadczenie, gdyż nie wykorzystał urzędowego formularza.



Podkreślano, że z obowiązku opublikowania oświadczeń do końca maja nie wywiązali się również wiceprezydenci Warszawy. Gdy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wpisujemy nazwiska Pawła Rabieja, Michała Olszewskiego, Renaty Kaznowskie i Roberta Soszyńskiego pojawiają się wyłącznie oświadczenia z poprzednich lat (stan na godz. 15:00).

– Ustawa o samorządzie gminnym nie wskazuje konkretnego terminu opublikowania oświadczeń. Termin ich składania był to faktycznie koniec maja, ale dotyczyło to przedstawienia oświadczenia, a nie jego publikacji. Wiceprezydenci złożyli dokumenty zgodnie z terminem. Zarządzenie wewnętrzne prezydenta miasta było takie, by publikacja oświadczeń miała miejsce do 30 czerwca. Tak też się stanie – zapewnia w rozmowie z portalem tvp.info Karolina Gałecka, rzeczniczka warszawskiego ratusza.

– To nie pierwsza sytuacja, gdy prezydenci Warszawy mają problem z oświadczeniami – mówi portalowi tvp.info radny PiS Marek Borkowski. Przypomina, że Hanna Gronkiewicz-Waltz również przepraszała warszawiaków, gdy jej oświadczenie w wymaganym przepisami terminie nie było dostępne, a ujawniono je dopiero po interwencji mediów. Zaznacza jednak, że czasami wypełnienie tych dokumentów nie jest najprostsze. – Tak czy inaczej sprawę należy wyjaśnić – podkreśla.



Przypomnijmy, że najnowsze oświadczenie Rafała Trzaskowskiego również pojawiło się w sieci dość późno - ze względu na epidemię koronawirusa rząd wprowadził przepisy pozwalające na późniejszą publikację.



W oświadczeniu polityka znalazły się m.in. informacje o zgromadzonych 48 tys. zł, 4,1 tys. euro, mieszkaniu 79 m2 o wartości około 1 mln zł (prawo własności), mieszkaniu 103,5 m2 o wartości około 930 tys. (obciążonym hipoteką) oraz samochodzie Volvo XC70 z 2011 r.



Zdaniem ratusza wszystko wskazuje na to, że dokument został złożony prawidłowo. – Rafał Trzaskowski jako prezydent miasta złożył oświadczenie do wojewody. Wojewoda je przyjął, nie wniósł uwag, wysłał kopię do prezydenta miasta i dopiero wtedy zgodnie z przepisami miasto opublikowało je na BIP. Skoro wojewoda przyjął oświadczenie i odesłał kopię, to rozumiemy, że nie miał uwag do kwestii formularza – tłumaczy w rozmowie z nami Karolina Gałecka.