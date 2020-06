Wybory 2020. Dopisz się do spisu, wpisz do rejestru

Znamy termin wyborów prezydenckich. Już dziś – przez internet – możesz dopisać się do spisu lub wpisać do rejestru wyborców. Sprawdź, czym to się różni i jak to zrobić. Od jutra online zgłosisz chęć głosowania korespondencyjnego – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

„To już oficjalne – 28 czerwca odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Nie musicie głosować tam, gdzie jesteście zameldowani. To od Was zależy, gdzie dopiszecie się do spisu lub wpiszecie do rejestru wyborców. Obie te sprawy możecie załatwić online” – czytamy w komunikacie.



Na stałe, czy tylko ten jeden raz?



Jak zaznacza resort, należy zacząć od tego, czym się różni dopisanie do spisu wyborców od wpisania do rejestru wyborców?



Jeżeli na stałe chcemy zmienić miejsce głosowania, czyli od teraz chcemy głosować tam, gdzie mieszkamy, a gdzie nie jesteśmy zameldowani i to nie tylko ten jeden raz, ale także w innych, przyszłych wyborach – powinniśmy wpisać się do rejestru wyborców.



Natomiast jeśli wiemy, że tylko tego jednego dnia – w dzień wyborów – nie będzie nas w miejscu zamieszkania, należy dopisać się do spisu wyborców w miejscu, w którym akurat będziemy. Będzie to działanie jednorazowe, czyli dotyczy tylko tych jednych wyborów.



Niezależnie, która z tych dwóch opisanych sytuacji nas dotyczy – obie możemy załatwić online.

Wpis do rejestru wyborców



– W tym przypadku kluczowe jest działanie z odpowiednim wyprzedzeniem. Wpis nie następuje bowiem automatycznie, wymaga rozpatrzenia wniosku, a później decyzji urzędnika. Przed wydaniem decyzji urzędnicy muszą zweryfikować, czy mieszkamy tam, gdzie deklarujemy – mówi cytowany w informacji minister cyfryzacji Marek Zagórski.



Co przygotować? – Profil zaufany, skan lub zdjęcie dowodu osobistego i elektroniczną wersję innego dokumentu, który potwierdza miejsce naszego stałego zamieszkania. Taki załącznik ułatwi urzędnikowi podjęcie decyzji i może przyspieszyć rozpatrzenie wniosku – podpowiada szef MC.



Co może być takim dodatkowym dokumentem? Umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, w którym mieszkamy, rachunek za prąd, na którym są nasze dane; umowa o pracę; karta mieszkańca, itp. Więcej przykładów znajdziecie na GOV.PL. Możecie także skontaktować z urzędem i zapytać, jaki dokument dołączyć do wniosku.



Jeśli nie masz profilu zaufanego, załóż go.



Wszystkie dokumenty przygotowane. Co dalej?



Krok 1: na GOV.pl wybierz e-usługę Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.



Krok 2: Kliknij przycisk Złóż wniosek i zaloguj się profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz).



Krok 3: Wybierz obywatelstwo.



Krok 4: Zaadresuj wniosek – wybierz urząd gminy, w której mieszkasz lub przebywasz na stałe.



Krok 5: Podaj dane dowodu osobistego (nazwę i numer) – dołącz skan lub zdjęcie tego dokumentu.



Krok 6: Dołącz dodatkowe załączniki, które pozwolą zweryfikować miejsce Twojego stałego zamieszkania.



Krok 7: Podaj adres stałego miejsca zamieszkania/przebywania i zaznacz oświadczenie, że pod nim mieszkasz.



Krok 8: Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz). Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV (www.GOV.pl) i podany we wniosku adres e-mail.



Czekaj na odpowiedź z urzędu. Samo wysłanie wniosku nie oznacza wpisania do rejestru wyborców.

Urzędnik może skontaktować się z tobą pocztą tradycyjną, e-mailem, telefonicznie lub przez skrzynkę na koncie Mój GOV. Sprawdzaj swoją skrzynkę - jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszy to załatwienie sprawy.



Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców urzędnik podejmie w ciągu pięciu dni od złożenia wniosku. Otrzymasz ją pocztą tradycyjną lub na skrzynkę na koncie Mój GOV. Jeżeli w ciągu pięciu dni nie otrzymasz korespondencji, skontaktuj się z urzędem. Bez tej decyzji lub gdy decyzja będzie odmowna, nie znajdziesz się w rejestrze wyborców. Oznacza to, że nie zagłosujesz w gminie, do której wysyłasz wniosek.



Dopisanie do spisu wyborców



Jeśli chcemy zagłosować, a w dzień wyborów nie będzie nas w miejscu zameldowania.



Jedynym, co powinniście przygotować, aby skorzystać z tej e-usługi, jest profil zaufany i adres, pod którym będziecie w dniu wyborów. Co dalej?



Krok 1: na GOV.PL wybierz e-usługę Dopisz się do spisu wyborców.



Krok 2: Kliknij przycisk Dopisz się do spisu wyborców i zaloguj się profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz).



Krok 3: Wypełnij wniosek. Wskaż powód, dla którego chcesz dopisać się do spisu wyborców.



Krok 4: Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz). Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV (www.GOV.pl) i podany we wniosku adres e-mail.



Korespondencyjnie



W tych wyborach można wziąć udział tradycyjnie lub korespondencyjnie. W czwartek na portalu GOV.pl ruszy e-usługa umożliwiająca zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego.