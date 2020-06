Zbiórka podpisów Trzaskowskiego ruszyła i... została wstrzymana. „Wyszedł zamęt”

Tuż po ogłoszeniu terminu wyborów prezydenckich na 28 czerwca przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek, politycy i działacze PO rozpoczęli zbiórkę podpisów poparcia pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego. Pierwsze obrazki trafiły do internetu i po chwili zbiórkę wstrzymano. – Wyszedł jakiś zamęt, wątpliwości co do formularza – mówią zbierający podpisy działacze. Wszystko z powodu nowego wzoru kart, który – jak ustalił portal tvp.info – jest rozważany na posiedzeniu Państwowej Komisji Wyborczej.

Z kamerą na miejsce zbiórki udał się reporter portalu tvp.info. – Oglądaliśmy transmisję, bezpośrednio po ogłoszeniu (daty wyborów) daliśmy mieszkańcom możliwość się podpisać – mówi jeden z mężczyzn, zbierający podpisy w centrum Warszawy. Jak jednak przyznaje, zbiórka została wstrzymana.



– Zawiesiliśmy, bo wyszedł jakiś zamęt. (…) Jeżeli jest wątpliwość co do formularza, to wstrzymamy się, zaczniemy zbierać, jak wyjaśnione zostaną formalności – mówi działacz Platformy i dodaje, że około godz. 14 ma zostać wydany w tej sprawie komunikat.



Jeśli formularz jest prawidłowy – zaznacza – będziemy kontynuować; jeśli trzeba będzie nowy drukować, to te niestety idą na przemiał.

Na drugim miejscu zbiórki nastroje były o wiele lepsze, wówczas można było jeszcze podpisać się na liście poparcia. – Panią Witek słuchaliśmy bardzo intensywnie – mówią naszemu reporterowi młodzi działacze. Na pytanie, czy zbierane przed startem kampanii podpisy wyrzucili, pada odpowiedź: „Tak, niestety”.

W akcję włączyli się także prominentni politycy PO. „Pierwszy podpis poparcia dla Rafała Trzaskowskiego” – napisał poseł Michał Szczerba na Twitterze, dołączając zdjęcie ze zbiórki.

Kochani, mamy to�� Pierwszy podpis poparcia dla @trzaskowski_. Pani Malgorzata przyszła pod siedzibę @Platforma_org, jak tylko dowiedziała się o terminie wyborów. Dziękujemy�� #Trzaskowski2020 pic.twitter.com/qiFilb0dBF — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) June 3, 2020

Pytany o te kwestie na konferencji prasowej kandydat KO stwierdził, że on „nie rozumie postępowania rządu”, który – jego zdaniem – stosuje kruczki prawne.

– Przecież wzór karty wyborczej jest określony przez ustawę – odpowiedział na pytania dziennikarzy, czy nie obawia się, że zbierane podpisy mogą zostać niezaakceptowane. Jego zdaniem, gdy marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła termin wyborów rozpoczęło się zbieranie podpisów.



– Mam wrażenie, ze już dawno rozpoczęło się zbieranie podpisów, przynajmniej od wielu, wielu minut. Przecież te wzory zostały rozesłane po całej Polsce, bo to przecież można było robić, można się było przygotowywać do zbierania podpisów – zaznaczył.



Odnosząc się do kolejnych pytań o formularze do zbiórki stwierdził z kolei: „Byłem w bardo wielu miejscach Polski i nigdzie nie słyszałem słowa »formularz«”. teraz odtwarzane teraz odtwarzane Konferencja Rafała Trzaskowskiego i pytania o zbiórkę podpisów

Zdecyduje PKW



Jak ustalił portal tvp.info w źródłach zbliżonych do PKW, by nie dopuścić do zaakceptowania zebranych wcześniej nielegalnie podpisów, Komisja prawdopodobnie opublikuje nowy wzór formularzy do ich zbierania. Ma się on nieznacznie różnić od dotychczasowego.



Rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej przekazał nam, że sędziowie zebrali się właśnie na posiedzeniu, ewentualne decyzje poznamy więc dopiero po jego zakończeniu.



W zeszłym tygodniu portal tvp.info ujawnił, że podpisy były zbierane nielegalnie m.in. pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, jeszcze przed oficjalnym startem kampanii.



Opublikowaliśmy też nagranie, na którym widać, jak zbierane są podpisy. Informację o nielegalnej zbiórce podpisów udało nam się potwierdzić na miejscu, a biuro prowadzi radna Koalicji Obywatelskiej Bożena Manarczyk, której w kampanii samorządowej osobistego poparcia udzielił Rafał Trzaskowski.



Nowy wzór kart oznaczałby, że zebrane na starych formularzach podpisy nadają się jedynie do kosza.