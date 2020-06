Na nic nielegalnie zebrane podpisy. PKW zajmuje się nowym wzorem kart

Do 10 czerwca nowi kandydaci w wyborach prezydenckich mają czas na dostarczenie zgłoszenia do Państwowej Komisji Wyborczej. Wtedy mija także termin przedstawienia wymaganych 100 tys. podpisów poparcia. By nie dopuścić do zaakceptowania zebranych wcześniej nielegalnie podpisów, PKW prawdopodobnie opublikuje nowy wzór formularzy do ich zbierania. Ma się on nieznacznie różnić od dotychczasowego – ustalił portal tvp.info w źródłach zbliżonych do PKW.

O sprawę zapytaliśmy rzecznika prasowego Państwowej Komisji Wyborczej. Jak przyznał, temat nowego wzoru kart pojawiał się w dyskusji. Aktualnie trwa jednak posiedzenie członków PKW, decyzję sędziów poznamy więc po jego zakończeniu – przekazał nam Tomasz Grzelewski.



Jak ujawnił w ubiegłym tygodniu portal tvp.info, podpisy były zbierane nielegalnie m.in. pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego w Warszawie.



Opublikowaliśmy też nagranie, na którym widać, jak zbierane są podpisy. Informację o nielegalnej zbiórce podpisów udało nam się potwierdzić na miejscu, a biuro prowadzi radna Koalicji Obywatelskiej Bożena Manarczyk, której w kampanii samorządowej osobistego poparcia udzielił Rafał Trzaskowski.



Nowy wzór kart oznaczałby, że zebrane na starych formularzach podpisy nadają się jedynie do kosza.



Politycy PO tuż po ogłoszeniu nowej daty wyborów natychmiast rozpoczęli zbiórkę podpisów.

Kochani, mamy to�� Pierwszy podpis poparcia dla @trzaskowski_. Pani Malgorzata przyszła pod siedzibę @Platforma_org, jak tylko dowiedziała się o terminie wyborów. Dziękujemy�� #Trzaskowski2020 pic.twitter.com/qiFilb0dBF — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) June 3, 2020

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory prezydenckie na niedzielę 28 czerwca, ewentualna druga tura odbędzie się 12 lipca. PKW nie zgłosiła uwag do kalendarza wyborczego, mam nadzieję, że kampania wyborcza „to będzie uczciwa rywalizacja” – mówiła Witek na konferencji prasowej w środę.We wtorek weszła w życie ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Tego dnia zakończyły się prace parlamentu nad ustawą, następnie podpisał ją prezydent Andrzej Duda i została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Weszła w życie z dniem jej ogłoszenia.