Prezydent do rolników: Dziękuję, że zapewniacie nam bezpieczeństwo żywnościowe

Prezydent Andrzej Duda podczas gali wręczenia nagród AgroLigi 2019 podkreślił, że polskie rolnictwo plasuje się na światowym poziomie. Podziękował rolnikom za to, że zapewniają Polakom bezpieczeństwo żywnościowe.

Prezydent wraz z pierwszą damą wzięli udział w gali AgroLiga 2019.



– Chciałem na państwa ręce złożyć podziękowanie za to, że dajecie przykład innym rolnikom, innym gospodarzom, innym przedsiębiorcom – zwrócił się do rolników prezydent.

– Po drugie, chciałem podziękować za to, że zapewniacie nam bezpieczeństwo żywnościowe. Mówię to z całą mocą, zwłaszcza w tym czasie, kiedy, mam nadzieję, kończy się u nas epidemia koronawirusa, a na samym jej początku była panika i wymiatano półki sklepowe. Ludzie byli pełni obaw, czy będzie żywność, czy wystarczy, kupowali po 100 kilo cukru. Co się okazało, natychmiast półki sklepowe były na powrót zapełniane. W żadnym momencie nikomu nie zabrakło żywności. Dzięki państwa pracy – podkreślił.



Jak mówił Andrzej Duda, uprawa roli nie jest tylko zawodem, ale i sposobem życia.



– Podziękowania składam na ręce wszystkich polskich rolników, którzy u nas uprawiają ziemię. To jest sposób życia, wybór życia, najczęściej to jest rodzinna tradycja. Dziękuję państwu za jej kultywowanie w najlepszym tego słowa znaczeniu – powiedział.



Na koniec prezydent złożył rolnikom życzenia „wszelkiego powodzenia, realizacji wszystkich planów i marzeń, nie tylko tych gospodarskich, firmowych, ale i rodzinnych, najbardziej skrytych”.



– Dzisiaj jesteśmy ogromnie liczącym się producentem żywności na świecie, nasz eksport wzrósł o 31 mld euro; to gigantyczna kwota, to sześć procent wzrostu, to jest ogromna państwa zasługa. Także tego, że te produkty są popularne, one się coraz lepiej sprzedają i dzięki temu rozsławiana jest Polska – powiedział.

