Dlaczego od 10 lat nie ma w Warszawie ul. Kaczyńskiego? Kierwiński: To wina PiS

Ja mam wielki dystans do takiej politycznej inicjatywy, bo to jest polityczna inicjatywa PiS-u, która pojawia zawsze przed wyborami – powiedział sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński, który w Radiu Plus zabrał głos w sprawie ulicy Lecha Kaczyńskiego.

– Ja uważam że forma upamiętnienia prezydentury Lecha Kaczyńskiego w Warszawie powinna zostać przyjęta – stwierdził w rozmowie Kierwiński.



Powiedział również, że zmiana powinna zostać przedyskutowana zarówno z mieszkańcami Warszawy, jak i radnymi. – Proszę zwrócić uwagę, że ten proces został nałożony na bieżący konflikt polityczny przez polityków PiS-u – przekonywał.



– PiS w atmosferze walki politycznej i wpisywania tej kwestii w bieżący spór polityczny z naruszeniem prawa, bo powiedział to wojewódzki sąd administracyjny, zmieniał nazwę jednej z ulic na ulicę imienia Lecha Kaczyńskiego. Trudno nie widzieć w tym polityki. Skoro wojewoda mazowiecki wtedy, a teraz poseł PiS-u na jednej z miesięcznic raportował panu posłowi Kaczyńskiemu: Panie prezesie melduję że zadanie zostało wykonane – stwierdził.



To była chęć upamiętnienia Lecha Kaczyńskiego, czy bieżąca polityka? – zapytał.

#wieszwiecej Polub nas