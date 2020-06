Premier: CPK to program dla każdego Polaka

CPK to program dla obywateli, gdyż prowadzone przez państwo inwestycje pobudzają gospodarkę i tworzą obecne oraz przyszłe miejsca pracy – powiedział na konferencji prezentującej Centralny Port Komunikacyjny premier Mateusz Morawiecki.

– CPK to program dla obywateli – zapowiedział Mateusz Morawiecki w wystąpieniu. Premier podkreślał, że prowadzone przez państwo inwestycje infrastrukturalne są sprawdzoną odpowiedzią na kryzys gospodarczy.



– Lekcja z poprzedniego kryzysu polegała na tym, że w miejsce brakujących inwestycji prywatnych, brakujących kredytów (...) muszą wejść wielkie inwestycje publiczne, które będą tworzyć nowe miejsca pracy – podkreślił. Mówił, że takie programy są tworzone w wielu krajach, m.in. w USA, a wspiera je także swoimi programami Unia Europejska.



Mateusz Morawiecki zaznaczył, że prowadzone dziś inwestycje, jak np. przekop Mierzei Wiślanej czy właśnie CPK, to również inwestycje w przyszłe miejsca pracy.



Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.



CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

Port Komunikacyjny to miejsca pracy bezpośrednio przy budowie i jej otoczeniu oraz szansa dla polskich przedsiębiorców – powiedział z kolei wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Wkrótce będzie wybrany doradca strategiczny lotniska – dodał.



Jak podkreślił Horała, CPK to nie tylko miejsca pracy bezpośrednio przy jego budowie i w otoczeniu. – To również szansa dla polskich przedsiębiorstw i dla polskich przedsiębiorców – zaznaczył.



Wskazał np. na przewozy cargo towarów spożywczych. Według niego eksport wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych byłby szansą dla polskich rolników i firm. – To tylko jedna z dziesiątków branż, które skorzystają na tym programie, w których powstaną dobre, wysokopłatne miejsca pracy, w których Polacy będą zarabiali – mówił.



Dodał, że inwestycja ta to również sieć szybkich linii kolejowych, dzięki którym Polacy będą mieli dostęp do miejscowości w całym kraju.



Horała podkreślił, że Centralny Port Komunikacyjny to już teraz projekt o zasięgu międzynarodowym. Przypomniał, że podpisano umowę np. z kolejami francuskimi, żeby pracować wspólnie nad standardami kolei dużych prędkości, a także umowę o współpracy z Wielką Brytanią. Wskazał, że prowadzone są też zaawansowane rozmowy z partnerami ze Stanów Zjednoczonych.



– Wkrótce wybierzemy doradcę strategicznego dla lotniska – zapowiedział pełnomocnik rządu ds. CPK. Dodał, że ubiegają się o to dwa lotniska: Incheon w Seulu i Narita w Tokio.



