Prezydent: CPK to 150 tys. miejsc pracy

– Centralny Port Komunikacyjny będzie nie tylko hubem przesiadkowym w skali Europy, ale będzie też ogromnym impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki – mówił prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że szacunki mówią, że realizacja CPK stworzy 150 tys. miejsc pracy, bezpośrednio 40 tys. przy samym porcie i 110 tys. we wszystkich przedsięwzięciach gospodarczych, jakie będą wokół niego. – To jest 1800 km nowych linii kolejowych, że to jest 400 km nowych dróg, że to będzie ok. 45 milionów pasażerów rocznie, którzy będą przybywali do Polski w związku z funkcjonowaniem tego portu komunikacyjnego w wersji podstawowej, a w wersji dalekosiężnej - może nawet 70 mln ludzi rocznie – podkreślił prezydent Andrzej Duda.



– Jestem przekonany, że stać nas na to, żeby Centralny Port Komunikacyjny zrealizować. Jestem przekonany, że stać nas na to, aby podjąć tę wielką szansę. Jesteśmy optymistami, umiemy spojrzeć w przyszłość i dobrze przewidywać. Tak jak pokonaliśmy komunizm siłą naszego ducha i siłą naszej nieustępliwości tak samo wierzę, że pokonamy koronakryzys. I tak samo wierzę, że zrealizujemy dobrze, tę wielką inwestycję dając nie tylko sobie, ale może przede wszystkim przyszłym pokoleniom wielką szansę rozwojową, która im się należy i którą chciałbym abyśmy kiedyś z uśmiechem im przekazali pokazując: zobaczcie, jak mogła się rozwinąć Polska – mówił prezydent Duda. Wskazał, że jesteśmy w stanie zdobyć się na tak wielkie inwestycje nawet będąc w trudnej sytuacji. – Bo jesteśmy narodem zwycięzców. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Jesteśmy narodem zwycięzców i damy radę – powiedział prezydent Duda.