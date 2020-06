Piontkowski: Wrześniowa podwyżka dla nauczycieli obowiązuje

Na razie budżet nie został znowelizowany; dopóki nie został zmieniony, podwyżka obowiązuje – powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, pytany o wrześniową podwyżkę dla nauczycieli. W Polskim Radiu 24 mówił też o powrocie uczniów do szkół i wystawianiu ocen.

Minister edukacji w Polskim Radiu 24 zapewnił, że promocja dzieci odbędzie się bez przeszkód. By też pytany, czy zgodnie z zapowiedziami nauczyciele dostaną we wrześniu tego roku podwyżkę.



– Na razie budżet nie został znowelizowany. Subwencja, zakładająca także środki na podwyższone wynagrodzenia nauczycieli od września, jest systematycznie wypłacana samorządom. Dopóki budżet nie został zmieniony, ta podwyżka obowiązuje – odpowiedział szef MEN.



Zgodnie z ustawą budżetową na 2020 r. płace nauczycieli mają wzrosnąć o 6 proc. od września tego roku. W tzw. ustawie okołobudżetowej zapisano, że nauczyciele mają otrzymać podwyżkę nie później niż do 30 września 2020 r., z wyrównaniem od 1 września.



W związku z zaplanowaną podwyżką zwiększona została subwencja oświatowa: wynosi 49 mld 835 mln 775 tys. zł, jest wyższa od ubiegłorocznej o 6,2 proc.

