Co, jeśli nie Trzaskowski? Schetyna ma „plan B” na II turę, podaje dwa nazwiska

Choć z ostatnich sondaży wynika, że do ewentualnej II tury wyborów prezydenckich oprócz Andrzeja Dudy największe szanse na wejście ma Rafał Trzaskowski, to do głosowania zostało jeszcze przynajmniej kilka tygodni i wszystko może się zmienić. Co wtedy, gdy to nie kandydat KO zmierzy się z urzędującym prezydentem? Grzegorz Schetyna przyznaje, że wówczas Platforma Obywatelska mogłaby przekazać swoje poparcie jednemu z dwóch pozostałych kandydatów i nie jest to Robert Biedroń.

Warunkiem poparcia Platformy – zdaniem Schetyny – jest to, by w II turze znalazł się „przedstawiciel opozycji demokratycznej”. – Na pewno możemy mówić tylko o dwóch nazwiskach, czyli to jest kwestia Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza – powiedział polityk.



Schetynę dopytywano, czy za „kandydata demokratycznego” nie uznaje Roberta Biedronia, skoro nie widzi możliwości poparcia polityka Lewicy. Jego zdaniem sondaże pokazują, że „najdelikatniej mówiąc nie jest faworytem tych wyborów”.



– Ja mówię o Kosiniaku-Kamyszu i Hołowni, bo to są kandydaci, którzy mogą rywalizować z Rafałem Trzaskowskim o wejście do II tury – dodał były przewodniczący Platformy.

Pojawiły się także pytania o nieskuteczność samorządowców PO w kwestii przyznawania środków z tarczy antykryzysowej przedsiębiorcom i pracodawcom.

– Problem jest tak naprawdę w dwóch miastach: w Warszawie, gdzie tym działaczem jest Rafał Trzaskowski, i Poznaniu, gdzie jest Jacek Jaśkowiak – wskazywał prowadzący rozmowę dziennikarz.



Grzegorz Schetyna próbował wziąć w obronę wymienionych partyjnych kolegów, szczególnie Jacka Jaśkowiaka. Jak się okazało – bez sukcesów.



– W Poznaniu tym projektem wsparcia dla przedsiębiorstw z tarczy zajmuje się Starostwo Powiatowe, a nie miasto Poznań, więc to jest starosta (Jan) Grabkowski – wyjaśnił poseł PO.



Dziennikarz dopytywał: Z jakiej partii jest starosta Grabkowski?



– Z Platformy Obywatelskiej – przyznał Schetyna.

