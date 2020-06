Wyskoczył przez okno autobusu w czasie jazdy. Myślał, że jedzie w złym kierunku

38-latek wybił okno w jadącym autobusie i wyskoczył przez nie, bo wydawało mu się, że jedzie w złą stronę – do tak nietypowej sytuacji doszło w Brzesku (woj. małopolskie). Teraz mężczyźnie grozi więzienie.

Podróżujący autobusem 38-letni mieszkaniec Podkarpacia chciał dojechać do domu. Gdy autobus przejeżdżał przez Brzesko, mężczyzna postanowił opuścić pojazd. Wydawało mu się, że pomylił autobusy.



Kierowca autobusu próbował wytłumaczyć 38–latkowi, że jedzie w dobrą stronę. Jednak to nic nie dało. Pasażer wziął młoteczek, który znajdował się przy oknie, wybił szybę i wyskoczył, kiedy autobus zbliżał się do ronda i nie miał dużej prędkości.



Jak poinformowała brzeska policja, mężczyzna po całym zajściu zaczął uciekać. Zatrzymał go kierowca autokaru. 38-latek był poraniony odłamkami szkła. Został zabrany do szpitala, a następnie trafił do komendy policji w Brzesku, gdzie usłyszał zarzut uszkodzenia mienia.



Mężczyzna był trzeźwy. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Za uszkodzenie mienia grozi mu nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.





