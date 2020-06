Były oficer policji zastrzelony w zamieszkach w USA. Rośnie liczba zabójstw

Gdy w sklepie jego przyjaciela włączył się alarm, poszedł sprawdzić, co się dzieje. 77-letni David Dorn, emerytowany kapitan policji z St. Louis w stanie Missouri, został zastrzelony właśnie przed lombardem znajomego, prawdopodobnie przez rabusiów, którzy w czasie przetaczających się przez USA zamieszek za cel obrali napady na sklepy. Inna z ofiar to 53-letni właściciel restauracji w Louisville, zastrzelony z kolei w wymianie ognia z policją.

Zarzewiem protestów, które rozgorzały w kilkudziesięciu amerykańskich miastach, stało się zabójstwo pod koniec maja w Minneapolis czarnoskórego George'a Floyda. Dla wielu obywateli zabicie go przez policję to nieodosobniony incydent, ale przykład systemowego przyzwolenia na przesadną agresję policji, szczególnie wobec Afroamerykanów.



Protesty nie słabną, przybywa za to ofiar śmiertelnych starć. Wiele ofiar to Afroamerykanie, co tylko nasila agresję tłumów.



Liczba ofiar śmiertelnych i okoliczności zabójstw wciąż są ustalane w wielu miastach. Z relacji amerykańskich mediów wiemy jednak, że jedną z ostatnich ofiar zamieszek jest były kapitan policji z St. Louis, który interweniował przed sklepem przyjaciela. Został zastrzelony, ale jak dotąd nikogo nie aresztowano.



Uwaga! Nagranie zawiera drastyczne obrazy

77-year-old St. Louis retired Police Captain David Dorn was shot dead by looters when he tried to get them to stop looting a local pawn shop.



Justice is NOT trading one life for another! We have already lost if THIS is what we do!



I PRAY for his family just like George Floyd���� pic.twitter.com/uPYMoFQZ5e — Graham Allen (@GrahamAllen_1) June 3, 2020

Our highest respect to the family of David Dorn, a Great Police Captain from St. Louis, who was viciously shot and killed by despicable looters last night. We honor our police officers, perhaps more than ever before. Thank you! pic.twitter.com/0ouUpoJEQ4 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2020

źródło: theguardian.com, usatoday.com

Kondolencje rodzinie zastrzelonego policjanta przekazał prezydent USA Donald Trump. Jak podkreślił w twitterowym wpisie, Dorn został „brutalnie zastrzelony przez nikczemnych szabrowników zeszłej nocy”.Z kolei w mieście Louisville w stanie Kentucky próbujący rozwiązać agresywne zgromadzenie policjanci usłyszeli strzały i odpowiedzieli ogniem, zabijając właściciela znanej restauracji barbecue Davida McAtee. 57-latek – jak wynika z udostępnionych przez policję nagrań – pierwszy oddał strzały.Był znany z oferowania bezpłatnych posiłków stołującym się u niego funkcjonariuszom. Burmistrz zwolnił szefa policji, gdy dowiedział się, że policjanci nie włączyli noszonych przy mundurze kamer.„Straciliśmy wspaniałego obywatela” – powiedział burmistrz Greg Fischer.