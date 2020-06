„Dam koszty – sprzedam faktury” i pranie pieniędzy. CBA zatrzymało dwie kobiety

7 proc. wartości pobierano jako wynagrodzenie za wystawianie nierzetelnych faktur. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego w postępowaniu dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymali dwie kobiety – potwierdził portalowi tvp.info rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Wcześniej śledczy ujawnili mechanizm, jak w internecie i wiadomościach mailowych przedsiębiorcom wysyłano ogłoszenia: „DAM KOSZTY – SPRZEDAM FAKTURY”.

Zatrzymane osoby usłyszą w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu zarzuty udziału w zorganizowanej grupy przestępczej.



– Grupa działała w latach 2010-19. Jak ustalili śledczy, zatrzymane osoby w ramach funkcjonowania grupy przyjmowały na swoje rachunki bankowe prowizje od przedsiębiorców, stanowiące wynagrodzenia za wystawienie nierzetelnych faktu – mówi nam rzecznik Biura. Ustalenia śledczych wskazują, że było to 7 proc. od wartości faktury.



Kobiety działały na zlecenie organizatora procederu i otrzymywały część z przekazywanych na ich rachunki prowizji. Zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy łódzkiej delegatury Biura.



Zarzuty, które usłyszą zatrzymane, dotyczą udziału w zorganizowanej grupy przestępczej działającej w celu osiągnięcia wielomilionowych korzyści majątkowych, prania brudnych pieniędzy.



Jak wyjaśnia Brodowski, do tej sprawy agenci CBA zatrzymali wcześniej jedną osobę, która usłyszała podobne zarzuty w prokuraturze. Sąd zastosował wobec niej tymczasowy areszt.

CBA podkreśla, że pracujący w ramach tego postępowania agenci ujawnili mechanizm sprzedaży kosztów za pomocą zamieszczanych na stronach internetowych oraz wysłanych do przedsiębiorców drogą e-mailową ogłoszeń: „DAM KOSZTY – SPRZEDAM FAKTURY”.Śledczy ustalili, że przyszłym klientom oferowano zmniejszenie podatków bez narażenia ich na sankcje ze strony organów ścigania, zapewniając tym samym o bezpieczeństwie transakcji. To tylko jeden z wielu wątków śledztwa.