Poseł PO o zapowiedzi Trzaskowskiego: Retoryka, tego się nie da zrobić

Kandydat KO na prezydenta uważa, że wielkie projekty inwestycyjne, jak przekop Mierzei Wiślanej, należy przesunąć o „dwa lub trzy lata”. Choć nie wiadomo, jak owe „odłożenie w czasie” miałoby wyglądać, w taki scenariusz wątpią także partyjni koledzy Rafała Trzaskowskiego. – Są formuły retoryczne, Rafał Trzaskowski użył tego jako jednego z przykładów – stwierdził Robert Kropiwnicki. Poseł PO uważa, że realizowanej już inwestycji przekopu Mierzei „nie da się wypowiedzieć”.

RAPORT: KAMPANIA 2020



Od kilku dni Rafał Trzaskowski na spotkaniach i konferencjach prasowych w różnych miastach Polski (kandydat nie prowadzi jeszcze kampanii wyborczej) mówi o konieczności wstrzymania inwestycji. Jego zdaniem, dla polskiej gospodarki lepsze od przekopu są inwestycje infrastrukturalne.



– Rozmawiając z ludźmi, wiem, co jest dla ludzi najważniejsze i dlatego mówię: opóźnijmy tę inwestycję o dwa czy trzy lata, jak się już skończy Covid-19 na 100 proc., i przekażmy te pieniądze na specjalną „poduszkę finansową” dla tych wszystkich, którzy mogą utracić pracę; przekażmy te pieniądze na premie dla pielęgniarek, lekarzy, bo tych pieniędzy nie ma, przekażmy te pieniądze na szpitale – mówił Trzaskowski we wtorek.



Innego zdania jest Robert Kropownicki. – Nie ma co straszyć Rafałem Trzaskowskim. Jak będzie prezydentem, nie będzie zamykał różnych inwestycji, proszę się nie martwić – mówił poseł PO w TVP Info.



Czemu więc kandydat KO mówi, żeby zlikwidować te inwestycje i przenieść pieniądze na inny cel? – Tej inwestycji nie da wypowiedzieć, bo jest już w trakcie realizacji – odpowiedział wymijająco Kropiwnicki.

#wieszwiecej Polub nas

Jego zdaniem powstrzymać trzeba te inwestycje, gdzie „ludzie biorą dziesiątki tysięcy złotych za zarządzanie łąką”. Wskazywał przy tym na budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jak zaznaczył, prezydent jest od tego, żeby mówić w imieniu narodu, na co trzeba zwrócić uwagę.



– Wiem, że Rafał Trzaskowski będzie prezydentem, który będzie podejmował decyzje, a nie wywieszał białą flagę – zadeklarował.



Dopytywany o to, czy prezydent Warszawy nie zamierza dotrzymać słowa ws. zatrzymania przekopu Mierzei, Kropiwnicki odpowiedział: „Są formuły retoryczne, Trzaskowski użył tego jako jednego z przykładów. Na pewno powstrzymać trzeba ten słaby projekt, jakim jest Centralny Port Komunikacyjny”.



Polityk PO przyznał jednak, że sam „nie jest specjalistą od przekopu Mierzei”. – Mogę mówić o Odrze, o Kaczawie mojej ulubionej – wyjaśnił.



Całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie 22,8 km; ma mieć głębokość 5 m. Docelowo kanał ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r.