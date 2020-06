Sasin: Nie boimy się Trzaskowskiego. Boimy się destabilizacji

Odrzucenie poprawki o 10 dniach na zbieranie podpisów to nie złośliwość wobec Rafała Trzaskowskiego. Złośliwością było blokowanie ustawy w Senacie przez jego kolegów – powiedział w Radiu ZET wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

RAPORT: KAMPANIA 2020



W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek ma ogłosić termin wyborów prezydenckich.



– 28 czerwca to racjonalna data, która pozostawia jednak wystarczający czas, żeby kandydaci zdążyli przygotować się do wyborów – ocenił Sasin.



Na uwagę, że Rafał Trzaskowski będzie miał mało czasu na zebranie wymaganych 100 tys. podpisów, odpowiedział, że kandydat „miałby dużo więcej czasu, gdyby jego koledzy z PO nie blokowali ustawy w Senacie”.



Dopytywany, czy nie jest złośliwością PiS, że odrzucono poprawkę o 10 dniach na zebranie podpisów oraz o możliwości składania podpisów elektronicznych z poparciem dla kandydatów, Sasin ocenił, że „złośliwością jest to, co robili jego (Trzaskowskiego – red.) koledzy w Senacie”.



– To jest poprawka niepotrzebna, bo kalendarz wyborczy jest zdeterminowany końcem kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy – powiedział Sasin. Jak dodał, rządowi zależy na tym, by nie było przerwy w kadencjach prezydenta. – My się boimy destabilizacji państwa i do tej destabilizacji nie dopuścimy – podkreślił wicepremier.



Sasin odniósł się do tego, że różnica w sondażach między Dudą i Trzaskowskim się zmniejsza i że rośnie poparcie dla Szymona Hołowni.



– Taka jest rola kandydatów, żeby gonić lidera – powiedział. – Liderem poparcia społecznego jest pan prezydent Andrzej Duda. Inni go gonią, ale go nie dogonią – ocenił.

