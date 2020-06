Ulubione warzywa i owoce Polaków

Aż 65 proc. naszych rodaków czeka co roku na moment, gdy pojawiają się truskawki, które są ulubionymi owocami co trzeciego mieszkańca naszego kraju. Podobną popularnością wśród warzyw cieszą się pomidory. Takie dane płyną z „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców” przeprowadzonego przez firmę Kantar w ramach podsumowania poprzedniego sezonu.

Z badania realizowanego przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw wynika, że najwięcej fanów mają truskawki. Jako swoje ulubione owoce wymienia je aż 32 proc. Polaków. Niewiele mniejszą popularnością cieszą się jabłka (30 proc.), a na kolejnych miejscach znalazły się maliny (10 proc.), czereśnie (10 proc.), śliwki (8 proc.), gruszki (7 proc.), banany (6 proc.) i borówki (5 proc.). Badani wymieniali także wiśnie, winogrona, porzeczki, brzoskwinie, kiwi, ananasa, jagody, grejpfruta, aronię i agrest.



Co czwarty (24 proc.) Polak deklaruje, że chętnie jadł wszystkie owoce.



Wśród najchętniej jedzonych warzyw absolutnym liderem jest pomidor, wymieniony jako ulubiony przez 34 proc. badanych. Co piąty (21 proc.) badany najchętniej spożywał ogórki, 13 proc. wybierało ziemniaki, a 11 proc. marchew. Dalej wymieniane były: sałata (9 proc.), kalafior (8 proc.), papryka (8 proc.), kapusta (6 proc.), brokuły (6 proc.) i cebula (4 proc.). W odpowiedziach respondentów pojawiły się także buraki, rzodkiewka, cukinia, por, fasolka, seler, pieczarki, dynia, pietruszka, groszek, szczypior, kalarepa, szparagi i bób.

28 proc. badanych odpowiedziało, że chętnie jedli wszystkie warzywa.

Uczestników badania zapytano także, na jakie owoce lub warzywa sezonowe czekają z największym utęsknieniem. W tej kategorii rywali zdeklasowały truskawki, które aż dwie trzecie (65 proc.) respondentów wymieniło jako najbardziej wyczekiwany sezonowy dar pól, ogrodów i sadów. Na pojawienie się w sprzedaży czereśni czeka co czwarty Polak (26 proc.), na maliny co piąty (21 proc.), a na borówki co 11. (9 proc.). Wśród warzyw wyróżniają się młode polskie ziemniaki, na które co roku niecierpliwie czeka 21 proc. badanych.



Za pozytywną informację można uznać fakt, że 13 proc. Polaków zadeklarowało, że w ubiegłym roku jedli truskawki częściej niż w poprzednich latach. 9 proc. badanych jadło więcej jabłek, 7 proc. pomidorów, a 6 proc. malin. Respondenci wymieniali ponadto ogórki, czereśnie, ziemniaki, borówki, paprykę. 4 proc. Polaków częściej jadło więcej wszystkich owoce i warzywa.



„Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” realizowane są przez Kantar dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.