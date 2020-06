Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Raport 3.06 – stan epidemii

Liczba potwierdzonych od początku epidemii koronawirusa zakażeń na Mazowszu to już blisko 3,7 tys. Z danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wynika, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 32 kolejne przypadki – z czego 11 w Warszawie. W tym samym czasie z powodu Covid-19 zmarło sześć osób. Do ponad 1,8 tys. wzrosła liczba ozdrowieńców.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Jedna z ofiar śmiertelnych koronawirusa na Mazowszu w ciągu ostatniej doby to 84-letnia pacjentka hospitalizowana w Radomiu. Z kolei w Warszawie zmarła aż pięć osób: 48-, 71- i 89-letni mężczyźni i dwie kobiety w wieku 55 i 63 lat.



Dotychczas – według danych WSSE – w związku z zakażeniem w województwie zmarło 275 osób (aktualne dane przedstawione przez jednostkę we wtorek popołudniu).



Liczba osób zakażonych w woj. mazowieckim wynosi 3 660, a w Warszawie – 1 213. Potwierdzone zachorowania na Covid-19 z ostatniej doby raportowania to 32 osoby w powiatach: białobrzeskim (1), legionowskim (5), mińskim (2), nowodworskim (1), piaseczyńskim (4), płońskim (1), pruszkowskim (1), radomskim (1), siedleckim (1), warszawskim (11), warszawskim zachodnim (1), wołomińskim (2), żyrardowskim (1).

#wieszwiecej Polub nas

Według danych Ministerstwa Zdrowia, przedstawionych we wtorek wieczorem, liczba osób zakażonych koronawirusem w skali kraju wzrosła do 24 395, a liczba ofiar śmiertelnych – do 1 092.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie poinformowała, że aktualnie liczba osób objętych kwarantanną domową wynosi 18 488. Nadzorem epidemiologicznym objęto natomiast 1 714 osób.



Z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem w szpitalach na Mazowszu przebywają 592 osoby, z czego 126 trafiło do nich w ciągu ostatniej doby.



Do tej pory odnotowano już 1 830 ozdrowieńców – 56 w ostatnich godzinach.