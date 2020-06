Zmarł mistrz NBA, jeden z najlepszych środkowych w historii

Zmarł Wes Unseld, jeden z najlepszych środkowych w historii koszykarskiej ligi NBA. W 1978 roku poprowadził Washington Bullets do tytułu mistrzowskiego. Miał 74 lata.

Jerry Sloan nie żyje. Legendarny trener Klub koszykarski Utah Jazz poinformował o śmierci ich legendarnego trenera Jerry'ego Sloana. Szkoleniowiec zmarł w wieku 78 lat. Był dwukrotnym... zobacz więcej

O śmierci Unselda poinformowała jego rodzina. „Był opoką naszej rodziny, niezwykle oddanym człowiekiem swojej żonie, dzieciom, przyjaciołom i kolegom z drużyny. Był dla nas bohaterem” – napisali bliscy w oświadczeniu.



„Prawdziwie kochał koszykówkę. Najpierw uwielbiał w nią grać, a później być trenerem zespołów z Baltimore i Waszyngtonu – miast, które dumnie reprezentował przez wiele lat” – dodano.



Media informują, że w ostatnich latach Unseld zmagał się z wieloma chorobami; przyczyną jego śmierci było zapalenie płuc.



Wes Unseld trafił do NBA w 1968 r., wybrany z numerem 2. w drafcie przez Baltimore Bullets, poprzedniczkę Washington Bullets i obecnej drużyny Wizards. Był niski jak na środkowego (201 cm), ale nadrabiał skocznością i walecznością.

Statement from the family of Wes Unseld.



Rest easy, Wes ♥️ pic.twitter.com/NwEtuofgG9 — Washington Wizards (@WashWizards) June 2, 2020

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Agencja Reutera

W debiutanckim sezonie notował średnio 13,8 punktu, 18,2 zbiórki oraz 2,6 asysty na mecz, za co otrzymał tytuł debiutanta roku oraz tytuł najbardziej wartościowego zawodnika (MVP) sezonu zasadniczego. Wcześniej taka sztuka udała się tylko Wiltowi Chamberlainowi.W sezonie 1977/78 poprowadził Bullets do mistrzostwa NBA, zostając MVP finałów. W kolejnym sezonie Bullets przegrali w finale z Seattle Supersonics. Karierę zakończył po sezonie 1980/81. Później pracował jako trener w sztabie Bullets, w latach 1987-94 jako pierwszy szkoleniowiec. Unseld pięciokrotnie zagrał w Meczu Gwiazd; w 1996 r. znalazł się wśród 50 najlepszych graczy występujących kiedykolwiek w NBA.W 1981 r. Bullets zastrzegli numer 41, z którym występował Unseld, co było pierwszym takim przypadkiem w historii ligi. Środkowy został również włączony do koszykarskiej galerii sław.