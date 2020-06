Koronawirus. Mniejszości etniczne bardziej narażone na zgony

Mniejszości etniczne są bardziej narażone na zgony z powodu Covid-19 niż biali Brytyjczycy, ale znacznie większym czynnikiem ryzyka jest wiek – wynika z opublikowanego raportu Public Health England (PHE), agencji brytyjskiego ministerstwa zdrowia.

Szczegółowe badanie rozpoczęto, gdy stało się jasne, że niektóre grupy chorują na COVID-19 częściej niż inni. PHE sprawdziła tysiące kartotek medycznych i innych danych dotyczących wirusów, aby przyjrzeć się dysproporcjom w liczbie zgonów ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, sytuację materialną, pochodzenie etniczne, wcześniejsze problemy zdrowotne lub choroby współistniejące.



Jak zaznaczono, nie jest możliwe połączenie wszystkich tych czynników razem, aby ocenić poziom ryzyka dla danej osoby, ale dane pokazują wyraźne nierówności. Nie wzięto pod uwagę wykonywanego zawodu ani otyłości, chociaż wiadomo, że oba te czynniki zwiększają ryzyko poważnego zachorowania na COVID-19 i mogą one wyjaśniać częstsze zachorowania wśród osób z mniejszości etnicznych.



W badaniu porównano liczbę wszystkich zgonów od 20 marca do 7 maja w poszczególnych grupach ze średnią zgonów w tym samym okresie dla ostatnich pięciu lat i na tej podstawie liczby dodatkowych zgonów wyliczono czynnik ryzyka. W raporcie stwierdzono, że zdecydowanie największym czynnikiem ryzyka jest wiek. Osoby powyżej 80 lat i starsze są 70 razy bardziej narażone na śmierć niż osoby poniżej 40. roku życia.



Ważnym czynnikiem ryzyka jest płeć, bo mężczyźni w wieku produkcyjnym, u których zdiagnozowano COVID-19, są dwa razy bardziej narażeni na śmierć niż kobiety. Również dwukrotnie wyższe jest ryzyko śmierci z powodu wirusa wśród mieszkających w najuboższych częściach Zjednoczonego Królestwa w porównaniu z najbogatszymi.

Większe ryzyko



Także niektóre zawody – na przykład ochroniarze, kierowcy taksówek lub autobusów oraz pracownicy budowlani i pracownicy opieki społecznej – są bardziej narażone na ryzyko.



We wszystkich powyższych kategoriach koronawirus powiększa już istniejące różnice, to znaczy wśród osób starszych śmiertelność i tak jest wyższa niż wśród młodszych, a wśród osób z biedniejszych obszarów wyższa niż wśród tych z bogatszych, a wirus powoduje, że one jeszcze bardziej rosną. Wyjątkiem jest śmiertelność ze względu na pochodzenie etniczne, bo koronawirus odwraca istniejące trendy.



W raporcie wykazano, że nie uwzględniając wpływu płci, wieku, ubóstwa i regionu, osoby o pochodzeniu bangladeskim są około dwukrotnie bardziej zagrożone śmiercią z powodu koronawirusa niż biali Brytyjczycy. Wśród osób pochodzenia chińskiego, hinduskiego, pakistańskiego, innego azjatyckiego, karaibskiego i innych czarnoskórych ryzyko śmierci było od 10 do 50 proc. większe.



Ministerstwo zdrowia poinformowało we wtorek po południu, że liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii wzrosła w ciągu doby o 324. Łącznie w tym kraju wirus zabił 39 369 osób.

