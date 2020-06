„Alarm!”. Porwana córka milionera przepadła mimo wpłacenia okupu

Minęło 15 lat od porwania córki jednego najbogatszych polskich przedsiębiorców Józefa Bałdygi. Uprowadzenie było bliźniaczo podobne do sprawy Krzysztofa Olewnika – człowiek znika, w tle duży biznes z tego samego regionu Mazowsza i żądanie okupu w wysokości ponad pół miliona euro. Na tym jednak podobieństwa się kończą. 21-letnia wówczas Ewelina Bałdyga przepadła bez wieści. – Tropy prowadzą do gangu obcinaczy palców, ale co się stało z dziewczyną? – zwraca uwagę dziennikarka śledcza Dorota Kania. Policjantom nie udało się odnaleźć ani studentki, ani jej ciała.

