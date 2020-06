Nauczyłam się łączyć wiele ról – wskazała w programie „Pytanie na śniadanie” Anna Lewandowska, która niedawno po raz drugi została matką. – Jeśli my tego szczęścia sami szukamy, jeżeli ty siebie poznasz, to będziesz świetnym rodzicem, bo będziesz dawał dziecku wzorzec – mówiła żona Roberta Lewandowskiego. – To jest to, czego nasze dzieci oczekują – żebyśmy byli blisko siebie i żebyśmy mogli być spontaniczni w naszym rodzicielstwie, żebyśmy je kochali – podkreśliła.

