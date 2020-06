Błaszczak: Trzaskowski jest agresywny

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ocenił, że opozycja „wciąż jest totalna” i że w kontekście wyborów przewiduje z jej strony kolejne „ataki”. Skrytykował również kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowkiego.

RAPORT: KAMPANIA 2020



Ocenił, że politycy z przeciwnej strony chcieli zablokować wybory i robili wszystko, żeby do nich nie doszło. – To im się nie udało i to jest sukces, bo wybory odbędą się w czerwcu – przyznał Błaszczak.



Szef resortu obrony powiedział, że spodziewa się dalszego sprzeciwu polityków opozycji, już po ogłoszeniu daty wyborów prezydenckich.



– Teraz Trzaskowski jest agresywny. Próbuje w ten sposób atakować. Podważa sytuację, jaka ma miejsce w naszym kraju, a więc pewnie będziemy mieli do czynienia z atakami, ale Polacy są mądrym narodem i wybierają tych, którzy pracują rzetelnie dla naszej ojczyzny i taki niewątpliwie jest pan prezydent Andrzej Duda – podkreślił.

źródło: IAR

Sejm uchwalił we wtorek ustawę dotyczącą organizacji wyborów prezydenckich, przyjmując część poprawek zgłoszonych przez Senat. Zakłada ona głosowanie w lokalach wyborczych oraz – dla zainteresowanych – oddawanie głosów korespondencyjnie. Dokument podpisał już prezydent Duda i został on opublikowany w Dzienniku Ustaw.Według zapowiedzi, datę wyborów prezydenckich marszałek Sejmu Elżbieta Witek ma ogłosić w środę bądź w czwartek. Najbardziej prawdopodobny termin to 28 czerwca.