Właścicielka zniszczonego sklepu: Jestem czarna, moje życie też się liczy?

Przez Stany Zjednoczone przelewa się fala protestów po śmierci czarnoskórego George'a Floyda zabitego przez białego policjanta. W wielu miastach dochodzi do rozruchów, niszczone i okradane są sklepy. Spotkało to między innymi czarnoskórą kobietę z nowojorskiego Bronksu, której zdewastowano sklep. Amerykanka zwróciła się z dramatycznym wystąpieniem do osób, które zniszczyły jej miejsce pracy.

– Mówicie: „życie czarnych się liczy”. Pracuję tu, jestem współwłaścicielką tego sklepu. Mówicie: „życie czarnych się liczy”. Dlaczego od razu mnie nie udusicie? Jestem czarna. Spójrzcie, co zrobiliście mojemu sklepowi! – zwróciła się do osób, które demolowały Nowy Jork.



– Kłamiecie. Chcieliście tylko włamać się do mojego sklepu. Potrzebowaliście pieniędzy. Znajdźcie pracę, jak ja zrobiłam, przestańcie kraść – apelowała.



Po śmierci 46-letniego George'a Floyda doszło w USA do przeradzających się często w gwałtowne zamieszki, trwających już od tygodnia protestów wymierzonych głównie w brutalność policji, szczególnie wobec Afroamerykanów. Demonstracje ogarnęły wszystkie wielkie miasta Ameryki.







W nocy z poniedziałku na wtorek kontynuowano protesty w całych Stanach Zjednoczonych; część demonstracji przerodziła się w gwałtowne rozruchy, którym towarzyszyła grabież sklepów. W Illinois zginęło dwoje protestujących. W Saint Louis i Las Vegas postrzelono policjantów.



W poniedziałek wieczorem prezydent Donald Trump zapowiedział, że jeśli zamieszki nie zostaną opanowane przez lokalne siły policyjne i Gwardię Narodową, do przywrócenia spokoju zostanie skierowane wojsko.

