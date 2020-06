Hołownia powtarza hasła Trzaskowskiego. Lubnauer: Czy to poparcie dla kandydata KO?

Kandydat na prezydenta Szymon Hołownia przedstawił postulat „nowej Solidarności”. Co ciekawe, z identycznym hasłem wystąpił kilka dni temu kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.

RAPORT: KAMPANIA 2020



– Potrzebujemy nowej solidarności. Myśleliśmy, że może być jak dawniej, a dziś mamy pół miliona bezrobotnych. Jak nie będzie dobrej komunikacji to trudniej dotrzeć do pracy, a pracę otrzymają Ci co mają łatwiejszy dostęp. Ta nowa solidarność to silne usługi publiczne – mówił Hołownia na wtorkowej konferencji prasowej w Dzierżoniowie.

Potrzebujemy nowej solidarności. Myśleliśmy, że może być jak dawniej, a dziś mamy pół miliona bezrobotnych. Jak nie będzie dobrej komunikacji to trudniej dotrzeć do pracy, a pracę otrzymają Ci co mają łatwiejszy dostęp. Ta nowa solidarność to silne usługi publiczne #Dzierżoniów pic.twitter.com/1wBBr8AtJV — Szymon Hołownia Oficjalny (@szymon_holownia) June 2, 2020

"nowa solidarność" to fajne hasło, ale gdzieś już je słyszałem https://t.co/vFA0ERSI4t — Bartek Horbacz (@BartoszHorbacz) June 2, 2020

Ja już gdzieś o „Nowej Solidarności” słyszałem wcześniej Hmm :) https://t.co/JoR1ZdT6qr — Łukasz Pawłowski (@LukasPawlowski) June 2, 2020

Na Twitterze internauci zaczęli wytykać Hołowni, że powtarza tezy kandydata Koalicji Obywatelskiej, Rafała Trzaskowskiego. Ten ostatni bowiem pod koniec maja w Poznaniu wystąpił pod hasłem „Nowa polityka, nowa Solidarność”.Wśród krytyków Hołowni znalazła się między innymi Katarzyna Lubnauer, która zapytała, czy powtarzanie przez niego hasła kandydata KO oznacza poparcie dla Trzaskowskiego.Podobnych wpisów, podkreślających, że Hołownia powiela hasło Trzaskowskiego, pojawiło się więcej.

Pan Hołownia pięknie mówi o #NowaSolidarność - dobrze że bierze przykład z @trzaskowski_ 😉 Tylko czemu pomija pół miliona bezrobotnych (bo jest już ich blisko milion)? https://t.co/WVLWfrzasW — Grzegorz Drobiszewski (@GDrobiszewski) June 2, 2020

