Ponad 70 proc. nierozpatrzonych wniosków. Trzaskowski: Niech PiS sam pomaga

Na 114 tys. wniosków złożonych przez mikroprzedsiębiorców w Warszawie, nadal nierozpatrzonych jest 85 tys. wniosków – mówił we wtorek wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, podsumowując realizację tarczy antykryzysowej w województwie. Jak dodał, liczba ta zaniża statystykę na Mazowszu. Tymczasem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski konsekwentnie mówi, że rząd „przerzucił odpowiedzialność” na samorządy.

Jak mówił Radziwiłł, „na dzień wczorajszy, odsetek wykonanego zadania jest tylko na poziomie 26 proc”. – I to właśnie ta liczba zaniża naszą statystykę mazowiecką – powiedział.



Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w rozmowie z Radiem Zet został skonfrontowany ze skargą jednego z warszawskich mikroprzedsiębiorców. Biznesmen czeka na rozpatrzenie wniosku już od 23 kwietnia. Pytany, co by mu powiedział, odparł: – My wzięliśmy na siebie tę odpowiedzialność przerzuconą na nas przez rząd.



– Ja apeluję do PiS w tym momencie. Jeżeli chcecie pomagać przedsiębiorcom, to róbcie to sami. Jeżeli chcecie wsparcia samorządów, to współpracujcie z nami w tej kwestii, a nie atakujcie nas cały czas dla doraźnego celu politycznego – dodał.

