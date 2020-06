„Kiedy można umówić się z Andrzejem Dudą(...)?” Poseł KO drwi z projektu prezydenta

„Kiedy się można umówić z Andrzejem Dudą, żeby zamontował „oczko wodne” w mieszkaniu?” – napisał na twitterze Adam Szłapka z KO. Poseł opozycji drwi w ten sposób z programu „Moja woda”, do którego zachęca Polaków prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda zachęca Polaków do prowadzenia małej retencji wody. Wskazuje, że jeżeli zaczniemy prowadzić mądrą gospodarkę wodną, gospodarkę retencjonowania wody w każdej dostępnej postaci, to jest szansa, że stosunki wodne w Polsce zdecydowanie się poprawią.



Program, który dzisiaj w Sulejówku zainaugurował prezydent Duda, na Twitterze skomentował poseł Adam Szłapka.

Kiedy się można umówić z @AndrzejDuda żeby zamontował „oczko wodne” w mieszkaniu? �� — Adam Szłapka (@adamSzlapka) June 2, 2020

#wieszwiecej Polub nas

źródło: tvp.info, twitter

Tymczasem Szłapka, były rzecznik sztabu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej nie wie, że jego kandydatka miała podobne plany. Opowiedziała o nich podczas jednej z debat na temat klimatu, zorganizowanej przez UN Global Compact Network i Kantar.Kidawa-Błońska wskazywała, że w przemyśle należy pomyśleć o zamkniętych obiegach wody. „Oceniła, że konieczna jest mała retencja i zalesianie, oraz edukacja dotycząca oszczędzania wody. – To, co możemy zrobić my, jako obywatele, a także rząd to: żadnego betonowania miast; tam także musi być zieleń, tam także musi się zbierać woda – apelowała cytowana wówczas cytowana przez PAP.