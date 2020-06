Die Welt chwali Polskę: Uniknęła kryzysu euro, uchodźców, a pandemia ją wzmocni

„Ani zapaść na rynkach finansowych, ani kryzys migracyjny właściwie nie dotknęły Polski. Ma to swoje przyczyny ekonomiczne, polityczne i geograficzne. Z pandemii koronawirusa Polska może wyjść wręcz wzmocniona” – ocenia portal welt.de.

Należący do najważniejszych niemieckich tygodników opiniotwórczych portal poinformował, że „gospodarczo Polska stoi całkiem nieźle, a szerzenie się wirusa powstrzymano”. Liczba zainfekowanych „między Gdańskiem a Krakowem”, przypomniał portal, jest jedenastokrotnie niższa niż w Hiszpanii.



„Raz jeszcze Polska może udowodnić, jak bardzo jest kryzysoodporna. Od przystąpienia w 2004 r. do UE krajowi udało się uniknąć wszystkich poważnych kryzysów europejskich: kryzysu euro w 2009 r., kryzysu uchodźczego w 2015 r., a teraz kryzysu koronawirusa. Polska się trzyma, gdy inni się potykają” ؘ– czytamy na welt.de.



Redakcja ocenia, że jest to efekt „umiejętności taktycznych” i „sporej dawki szczęścia”, choć, jeśli chodzi o kryzys migracyjny, także „niesolidarnej polityki”.

#wieszwiecej Polub nas

Oskarżenia o brak solidarności powtarzają się w tym kontekście kilkakrotnie. Welt.de zacytował wprawdzie wypowiedź eurodeputowanego Dominika Tarczyńskiego – który wskazał, że polem do realizacji europejskiej solidarności jest problem Nord Stream 2 – ale opatrując ją komentarzem: „on nie przyjmuje do wiadomości, że przyjęcie uchodźców może być aktem solidarności”.Przyznając, że Prawo i Sprawiedliwość „rozszerza gospodarcze wpływy Polski” welt.de oskarżył władze Polski o dzielenie społeczeństwa, „kontrowersyjną, tak zwaną reformę sądownictwa” i łamanie praworządności.

Z drugiej strony czytelnik welt.de może się dowiedzieć, że nie tylko przed kryzysem migracyjnym i pandemicznym ochronił Polskę właśnie PiS.



Cytowany w tekście wielokrotnie Marek Belka wskazał, że fakt iż nasz kraj przeszedł obronną ręką przez kryzys finansowy lat 2008-2009 również należy zaliczyć do zasług tej formacji.



– W tym czasie Polska miała, ma wciąż zresztą, bardzo dobry system bankowy. Przede wszystkim dzięki reformom przeprowadzonym za poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości – ocenił były prezes NBP.



– Polska będzie rosnąć dalej i dogoni europejską pierwszą ligę. Widać, że jeśli chodzi o wyniki gospodarcze, wkrótce prześcignie Hiszpanię – przewidywał Belka.